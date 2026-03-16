全球最繁忙航空樞紐之一的杜拜國際機場（Dubai International Airport）當地時間16日清晨發生無人機攻擊事件，導致附近燃料儲存槽起火，杜拜民航局（Dubai Civil Aviation Authority）隨後宣布，為確保旅客與工作人員安全，機場採取預防性措施，暫時停止所有航班起降。一名網友稍早在Threads上發文表示，她搭乘阿聯酋航空EK367航班要在杜拜轉機，恰巧發生燃料儲存槽爆炸事件，導致必須改降落在阿勒馬克圖姆國際機場，全員都在飛機上等候超過3小時，不禁無奈嘆：「出發前就在擔心轉機不順利。」
杜拜國際機場發生無人機攻擊事件！燃料儲存槽起火 台灣人困機上3小時
杜拜國際機場附近今日稍早發生無人機攻擊事件，導致一處燃料儲存槽起火燃燒。杜拜媒體辦公室指出，火勢起因與無人機相關事件有關，波及機場附近的燃料槽，但相關單位已迅速將火勢撲滅，目前並未傳出人員傷亡。
一名網友稍早在Threads上發文表示自己搭乘阿聯酋航空EK367航班，原本要在杜拜轉機，卻在飛機即將降落時得知機場附近燃料儲存槽爆炸，航班因此在空中盤旋一段時間，最後改降落在阿勒馬克圖姆國際機場。原PO透露，所有旅客都被要求留在機上等待，已經超過3個小時仍未確定後續安排，讓她無奈表示：「出發前就在擔心轉機不順利。」
根據航班追蹤網站Flightradar24的資料，航班暫停後，部分飛往杜拜的班機已改降至阿勒馬克圖姆國際機場。由於部分空域仍處於關閉狀態，目前阿聯酋航空的航班數量明顯低於平日營運水準，航班班次也持續受到限制。
伊朗戰爭爆發影響航班！杜拜多次遭無人機攻擊
杜拜一直是全球最繁忙的國際航空轉運中心之一，但自伊朗戰爭爆發以來，當地已多次受到攻擊威脅，航班運作也頻繁遭到干擾。就在這次停飛事件前數天，當地才因另一波攻擊短暫中斷航班。
據悉，伊朗在這場衝突中已向阿拉伯聯合大公國發射超過1800枚飛彈與無人機，數量為本次衝突中各國遭攻擊之最，即使阿聯的防空系統成功攔截了大多數來襲飛行物，但仍使這座國際金融樞紐的空中交通陷入混亂。
不過，2天前也有網友在Threads上透露，他出發杜拜轉機前原本一直擔心安危，但到了現場後發現機場運作正常，人潮雖比前兩次來少了一些，但航班照常、安檢也很嚴謹，完全沒有想像中的混亂或危險，「親身到現場才知道，其實沒有那麼誇張」，之後也順利轉機前往埃及繼續旅程。
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杜拜國際機場附近今日稍早發生無人機攻擊事件，導致一處燃料儲存槽起火燃燒。杜拜媒體辦公室指出，火勢起因與無人機相關事件有關，波及機場附近的燃料槽，但相關單位已迅速將火勢撲滅，目前並未傳出人員傷亡。
一名網友稍早在Threads上發文表示自己搭乘阿聯酋航空EK367航班，原本要在杜拜轉機，卻在飛機即將降落時得知機場附近燃料儲存槽爆炸，航班因此在空中盤旋一段時間，最後改降落在阿勒馬克圖姆國際機場。原PO透露，所有旅客都被要求留在機上等待，已經超過3個小時仍未確定後續安排，讓她無奈表示：「出發前就在擔心轉機不順利。」
伊朗戰爭爆發影響航班！杜拜多次遭無人機攻擊
杜拜一直是全球最繁忙的國際航空轉運中心之一，但自伊朗戰爭爆發以來，當地已多次受到攻擊威脅，航班運作也頻繁遭到干擾。就在這次停飛事件前數天，當地才因另一波攻擊短暫中斷航班。
據悉，伊朗在這場衝突中已向阿拉伯聯合大公國發射超過1800枚飛彈與無人機，數量為本次衝突中各國遭攻擊之最，即使阿聯的防空系統成功攔截了大多數來襲飛行物，但仍使這座國際金融樞紐的空中交通陷入混亂。
不過，2天前也有網友在Threads上透露，他出發杜拜轉機前原本一直擔心安危，但到了現場後發現機場運作正常，人潮雖比前兩次來少了一些，但航班照常、安檢也很嚴謹，完全沒有想像中的混亂或危險，「親身到現場才知道，其實沒有那麼誇張」，之後也順利轉機前往埃及繼續旅程。