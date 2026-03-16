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▲頒獎嘉賓庫梅爾・南賈尼（右）將小金人交給《Two People Exchanging Saliva》的主創團隊。（圖／美聯社／達志影像）

五部作品角逐 最終爆冷平手

▲庫梅爾・南賈尼（左前）將小金人交給《The Singers》的主創團隊。（圖／美聯社／達志影像）

導演致詞感謝學院 現場氣氛輕鬆

▲今日奧斯卡出現史上僅7次罕見的「雙蛋黃」得獎者。（圖／翻攝自奧斯卡官網）

第98屆奧斯卡金像獎於台灣時間今（16）日上午舉行，各大獎項結果成為全球影迷關注焦點，其中「最佳真人短片」獎項競爭激烈，最終卻出現98年來只出現7次的「雙黃蛋」，由《The Singers（歌手）》與《Two People Exchanging Saliva（交換唾液的兩個人）》同時獲獎。頒獎瞬間不只讓現場一度愣住，就連頒獎嘉賓庫梅爾・南賈尼（Kumail Nanjiani）也愣住，並笑說：「看來剪輯師有得忙了！」意外成為本屆典禮最具話題的橋段之一。本屆最佳真人短片入圍名單包含《The Singers（歌手）》、《Two People Exchanging Saliva（交換唾液的兩個人）》、《Butcher's Stain（屠夫的污漬）》、《A Friend of Dorothy（桃樂絲的朋友）》以及《Jane Austen's Period Drama（珍奧斯汀時代劇）》，由於多部作品在影展期間評價不俗，頒獎前就被外界認為是競爭相當激烈的一個獎項，沒想到最終結果出現並列得獎，成為奧斯卡史上第七次出現平手的情況。頒獎嘉賓庫梅爾・南賈尼打開信封時一度露出震驚表情，接著宣布：「得獎的是……平手！」由於語氣帶著喜劇節奏，台下不少人一度以為這是頒獎段子的鋪陳，直到大螢幕同時顯示《The Singers（歌手）》與《Two People Exchanging Saliva（交換唾液的兩個人）》2個片名，現場才確定今年真的出現雙得主，2部作品的主創團隊也先後登台領獎。結果公布後，典禮現場氣氛瞬間變得有些混亂，有觀眾立刻起立鼓掌，但也有人露出困惑表情，似乎還在確認是不是頒獎流程出現問題。這種情況在奧斯卡並不常見，也讓現場氣氛多了幾分戲劇效果。面對現場微妙氣氛，庫梅爾・南賈尼也立刻用幽默化解尷尬，笑著補上一句：「這下剪輯師有得忙了。」一句話讓全場再度笑聲不斷。這段畫面隨後在社群平台瘋傳，不少網友反覆重播，直呼是今年奧斯卡最爆笑、也最難剪輯的名場面之一。