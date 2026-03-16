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輝達年度開發者大會GTC將於本週16日正式登場，台股近期劇烈波動，跌千點、又漲回千點，上週五收盤失守月線關卡，今（16）日又再度劇烈震盪，行情猶如坐雲霄飛車，但GTC舉行之際，市場目光再度重返AI供應鏈，分析師表示，記憶體模組、記憶體、光通訊，以及載板將是這波持續「發光發熱」族群，投資人可留意。台積電今日早盤走揚，帶動大盤一度大漲逾300點，最高漲至33765.81點，不過中東戰火未歇，原油價格持續飆漲，隨後走弱翻黑，盤中最低跌至33309.44點，終場收在33342.51點。啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，輝達執行長黃仁勳上週提到，全球記憶體廠儘量擴產，他「照單全收」，從這番話可以證明，記憶體需求很大，大到連黃仁勳都認為在AI浪潮之下，即便記憶體廠現在全力擴產，都還是供不應求，因此，他認為，黃仁勳在 GTC舉行之前就誇下海口，「我相信他明天應該也會講這一句話。」由此就能看出，他認為，台股目前整體盤勢處於風雨飄搖的狀態下，矽光子族群應該還是會持續發光發熱。除此之外，今天載板族群也強漲，比如，臻鼎今天開高，雖早盤跌至盤下，但隨即向上走高，收盤也有4%以上的漲幅。整體來看，郭憲政表示，在輝達GTC大會之前，都有人在對相關電子股做布局，無論是記憶體、記憶體模組或是ABF載板等。他說，黃仁勳只要在GTC會上一喊話，對所有台灣供應鏈都會有相對正面的反應，因此，這幾個族群還有戲，「我認為是OK的沒有問題。」