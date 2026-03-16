平價服飾品牌掀起換季出清潮！百元服飾走紅的NU V，因營運調整將整併至NET通路，官網祭出「1件4折」清倉，多款洋裝、裙裝不到200元，引發搶購。若NU V斷貨，lativ也推出零碼5折、童裝99元優惠；另外NET、CACO同樣展開線上大出清，折扣也下殺到3、4折。隨著春分節氣到來，多家平價服飾品牌同步清庫存，成為民眾撿便宜補衣櫃的好時機，《NOWNEWS》本文為讀者提供各家必買亮點一文掌握。
NU V將併入NET！官網倒數出清搶購
平價服飾品牌NU V以百元出頭的高CP值服飾打響名號，在小資族與媽媽族群間累積不少人氣。不過業者近日宣布，因營運策略調整，NU V將於2026年5月1日起整併至NET通路販售，官網最後接單時間為3月19日上午10時。
在結束營運前，NU V官網推出全站「1件4折」活動，商品涵蓋男裝、女裝、童裝與嬰兒服，不少熱門商品已被搶購一空。目前仍有部分春夏款式可撿便宜，例如短裙約128元、透紗洋裝132元、長裙136元、吊帶裙140元、褲裙148元等，多數都不到200元；另有100%純棉2WAY洋裝從原價約500元降至200元。
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NU V斷貨挑不到？lativ零碼5折、99元挖寶
台灣平價服飾品牌lativ以主打簡約設計與高CP值價格聞名，長年以網路銷售為主，也是不少家庭添購日常服飾的熱門品牌。Lativ目前也發動零碼商品5折起優惠，部分童裝更直接下殺到99元，正是精打細算的消費者挖寶好時機。
由於NU V線上出清商品幾乎被搶購一空，不少熱門款早已斷貨。若在NU V挑不到合適尺寸或款式，建議不如轉往lativ撿便宜。像是男性POLO衫、上衣T恤都是199元，兒童印花T恤更從299元降至99元，原先賣690元的鋪棉外套也調價成345元。
🟡lativ換季特會零碼5折起一次看
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CACO絕版品2件3折！卡通聯名服飾大降價
台灣最大美式授權服飾品CACO也推出絕版商品促銷，官網至4月1日上午11時前祭出「2件3折」優惠，促銷品項超過800款，其中包含不少原價偏高的卡通聯名服飾，折扣幅度相當有感。
以價格來看，女性背心、上衣最低約105元，短裙177元、洋裝207元；大人、小孩的大學T從原價890元降至267元，原價破千元的毛衣也降至約327元。由於CACO的Disney、三麗鷗等授權服飾原先單價多接近千元，如今3折入手對喜愛卡通角色的消費者來說相當划算。
📍CACO官網絕版品2件3折專區
NET出清又降價！3件5折、5件變4折
平價服飾品牌NET紅標活動又降價了，從5件5折變成「3件5折、5件4折」，不只門市能挖寶（大安拍點除外），官網線上也同步開賣。除了任選3件就能享受半價之外，5件更下殺到4折價。
出清商品超過300款，除了成人與童裝之外，也包含襪子、鞋款與各式配件，例如兒童中筒襪平均每雙約21元、休閒鞋199元、墨鏡79元、包款99元等。
📍NET官網3件5折、5件4折專區
季末出清撿便宜！春分換季是買衣好時機
本周迎春分節氣，天氣忽冷忽熱，長袖、短袖衣物都有機會派上用場。對消費者而言，季節交替其實是採買衣物的好時機。由於過季外套、長袖上衣即將進入銷售淡季，不少業者為減輕庫存壓力，會在此時推出季末出清活動。原價近千元的高單價品項像是外套等，在此時以半價入手省錢很有感。若短期內用不到，也可選擇稍大尺寸，提前為下一個冬季添購衣物。
另一方面，春夏新品都是以原價販售，過去幾年的舊款或斷碼商品這時反而有好康。對於替孩子添購衣物的家長而言，小朋友穿衣服並沒有「當季、過季」的概念，反而能以5折甚至更低價格買到實穿的新衣。例如基本款T恤已降至百元有找，不僅好搭配，也適合直接多色入手，即使穿髒或弄破也較不心疼。
資料來源：NU V、CACO、NET、lativ
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平價服飾品牌NU V以百元出頭的高CP值服飾打響名號，在小資族與媽媽族群間累積不少人氣。不過業者近日宣布，因營運策略調整，NU V將於2026年5月1日起整併至NET通路販售，官網最後接單時間為3月19日上午10時。
在結束營運前，NU V官網推出全站「1件4折」活動，商品涵蓋男裝、女裝、童裝與嬰兒服，不少熱門商品已被搶購一空。目前仍有部分春夏款式可撿便宜，例如短裙約128元、透紗洋裝132元、長裙136元、吊帶裙140元、褲裙148元等，多數都不到200元；另有100%純棉2WAY洋裝從原價約500元降至200元。
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由於NU V線上出清商品幾乎被搶購一空，不少熱門款早已斷貨。若在NU V挑不到合適尺寸或款式，建議不如轉往lativ撿便宜。像是男性POLO衫、上衣T恤都是199元，兒童印花T恤更從299元降至99元，原先賣690元的鋪棉外套也調價成345元。
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以價格來看，女性背心、上衣最低約105元，短裙177元、洋裝207元；大人、小孩的大學T從原價890元降至267元，原價破千元的毛衣也降至約327元。由於CACO的Disney、三麗鷗等授權服飾原先單價多接近千元，如今3折入手對喜愛卡通角色的消費者來說相當划算。
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出清商品超過300款，除了成人與童裝之外，也包含襪子、鞋款與各式配件，例如兒童中筒襪平均每雙約21元、休閒鞋199元、墨鏡79元、包款99元等。
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本周迎春分節氣，天氣忽冷忽熱，長袖、短袖衣物都有機會派上用場。對消費者而言，季節交替其實是採買衣物的好時機。由於過季外套、長袖上衣即將進入銷售淡季，不少業者為減輕庫存壓力，會在此時推出季末出清活動。原價近千元的高單價品項像是外套等，在此時以半價入手省錢很有感。若短期內用不到，也可選擇稍大尺寸，提前為下一個冬季添購衣物。
另一方面，春夏新品都是以原價販售，過去幾年的舊款或斷碼商品這時反而有好康。對於替孩子添購衣物的家長而言，小朋友穿衣服並沒有「當季、過季」的概念，反而能以5折甚至更低價格買到實穿的新衣。例如基本款T恤已降至百元有找，不僅好搭配，也適合直接多色入手，即使穿髒或弄破也較不心疼。
資料來源：NU V、CACO、NET、lativ