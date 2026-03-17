星宇航空持續拓展海外高爾夫球巡迴賽版圖，本次推出日本港灣城市神戶推出五天四夜行程，並安排於三座名門球場競技比拼；活動時間為2026年5月31日至6月4日，台北、台中兩地各限量銷售32席，行程售價TWD87,800起。
訂購者若持玉山星宇航空聯名卡訂購行程，即日起至2026年5月1日止可加贈5,000哩；曾參加過任何一站巡迴賽的老球友可享TWD2,000折扣，新球友於4月12日前報名則可享TWD1,000早鳥優惠。更多行程詳情與報名資訊，請至網頁查詢
此次行程將入住位於神戶海岸旁的神戶美利堅公園東方飯店，旅客將下榻高樓層海景客房。飯店三面環海，擁有270度開闊海景視野，在房內即可眺望壯麗海景與城市景致；帆船造型建築矗立海岸，是神戶具代表性的度假飯店之一，讓旅客在海天相映的景色中享受悠閒的度假氛圍。
高爾夫賽事將於三座日本名門球場舉行，包含經典丘陵球場代表櫻樹丘高爾夫俱樂部，融合起伏地形搭配溪流與池越洞設計，帶來兼具景觀與挑戰性的揮桿樂趣；六甲國際高爾夫俱樂部為日本知名會員制球場，曾舉辦美國LPGA巡迴賽與日本公開賽；而大寶塚高爾夫俱樂部則隸屬頂級GRAND PGM系列，由「金熊」傑克・尼克勞斯監修改造，以自然地形打造戰略型18洞球場。
行程也規劃多場特色餐飲饗宴。旅客將登上神戶港著名的THE KOBE CRUISE「協奏曲號」郵輪，在夜遊港灣的航程中享用精緻西式晚餐。選手之夜則安排於擁有百年歷史的神戶紅磚倉庫餐廳L’INSIEME舉行。還有世界聞名的神戶牛燒肉饗宴，以炭火輕烤最適合燒肉的部位，細膩油花在口中化開，呈現神戶最具代表性的極致美味。
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此次行程將入住位於神戶海岸旁的神戶美利堅公園東方飯店，旅客將下榻高樓層海景客房。飯店三面環海，擁有270度開闊海景視野，在房內即可眺望壯麗海景與城市景致；帆船造型建築矗立海岸，是神戶具代表性的度假飯店之一，讓旅客在海天相映的景色中享受悠閒的度假氛圍。
高爾夫賽事將於三座日本名門球場舉行，包含經典丘陵球場代表櫻樹丘高爾夫俱樂部，融合起伏地形搭配溪流與池越洞設計，帶來兼具景觀與挑戰性的揮桿樂趣；六甲國際高爾夫俱樂部為日本知名會員制球場，曾舉辦美國LPGA巡迴賽與日本公開賽；而大寶塚高爾夫俱樂部則隸屬頂級GRAND PGM系列，由「金熊」傑克・尼克勞斯監修改造，以自然地形打造戰略型18洞球場。
行程也規劃多場特色餐飲饗宴。旅客將登上神戶港著名的THE KOBE CRUISE「協奏曲號」郵輪，在夜遊港灣的航程中享用精緻西式晚餐。選手之夜則安排於擁有百年歷史的神戶紅磚倉庫餐廳L’INSIEME舉行。還有世界聞名的神戶牛燒肉饗宴，以炭火輕烤最適合燒肉的部位，細膩油花在口中化開，呈現神戶最具代表性的極致美味。