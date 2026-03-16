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▲保羅湯瑪斯安德森手拿最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本獎座。（圖／美聯社）

本文摘要如下：

《一戰再戰》導演、主要演員、類型、片長

《一戰再戰》劇情簡介

《一戰再戰》獲獎紀錄

《一戰再戰》收看平台

▲李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》演出頗有好評，片子本身受到不少獎項青睞，然而票房卻不突出。（圖／華納兄弟提供）

2026第98屆奧斯卡頒獎典禮在台灣時間今（16）日上午獎項全數頒出，提名13項的電影《一戰再戰》（One Battle After Another）奪下最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳選角、最佳剪輯、最佳攝影6項大獎，成為本屆得獎數最多的電影，《NOWNEWS今日新聞》整理《一戰再戰》的劇情簡介、獲獎紀錄、收看平台等資訊，供讀者參考。拿下今年奧斯卡最佳導演獎的保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）致詞時表示：「我心裡總會有些懷疑，覺得自己是否真的值得擁有這個獎，但毫無疑問，能親手拿到它感覺真的非常愉快。」他也感謝團隊的信任，「我能在這裡，是因為人們對我的信任——他們給予我信任和時間，這是參與電影製作最棒的部分，與人在一起，我們需要彼此！」有趣的是，保羅湯瑪斯安德森在領取最佳影片獎時再次上台，幽默地道歉說：「我剛才領導演獎時完全搞砸了！我竟然忘了感謝我的演員們！」接著他在全體劇組、包括男主角李奧納多的簇擁下補上對本片演員的謝意。📽️導演：羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）（《不羈夜》、《心靈角落》、《霓裳魅影》）主要演員：李奧納多狄卡皮歐、西恩潘、班尼西歐戴托羅、瑞吉娜霍爾、堤亞娜泰勒、雀絲茵菲妮蒂類型：動作/驚悚片長：2小時42分鐘📽️故事橫跨1990年代末至2020年代的美國，曾經是激進革命組織「法國75隊」成員的巴柏（李奧納多 飾），如今隱姓埋名，過著與世隔絕且酗酒度日的頹廢生活，但當年與他為敵的腐敗軍官洛克賈上校（西恩潘 飾）再度現身，威脅到他女兒薇拉的安危。巴柏為了拯救家人並對抗體制，被迫重出江湖，展開一場充滿煙硝與公路追逐的贖罪之旅。📽️金球獎最佳音樂及喜劇電影獎、金球獎最佳導演獎、金球獎最佳劇本獎、金球獎最佳女配角獎、奧斯卡最佳影片獎、奧斯卡最佳導演獎、奧斯卡最佳男配角獎、奧斯卡最佳改編劇本獎、奧斯卡最佳選角獎、奧斯卡最佳剪輯獎、奧斯卡最佳攝影獎📽️