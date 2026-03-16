美式賣場好市多（Costco）經常進口各國零食，給會員們有嘗鮮選擇，近期有會員發現，好市多出現一款日本熱賣的經典零食「不二家千層派」，大讚吃起來甜度剛好，還有奶油香，越吃越涮嘴，包裝又可愛，還有能留言的空間，一包有57小包，售價299元。許多吃過的網友也分享心得，「超好吃，甜度剛剛好，不會太甜，絕對不會踩雷」、「好吃，結帳的時候，結帳人員眼睛發亮說這很好吃哪時候進的，問了她同事說最近進的」。
餅乾帶奶油香氣 口感硬脆、微甜
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，去逛好市多的時候，看到有很多人在拿「不二家千層派」，她也跟風買回家，吃了之後感覺真的很好吃！「甜度剛剛好還有奶油香，我很常吃餅乾越吃口越乾，但這個不會～很讚」，每一小包餅乾後面還有留言板，可以寫上文字送人，當成「告白神器」也很讚。
許多人看到留言後，也分享試吃心得，「超好吃，甜度剛剛好，不會太甜，絕對不會踩雷」、「小小硬脆微甜，好吃，很喜歡」、「這就像縮小版的蝴蝶酥，小包裝吃起來比較不會罪惡....但會害我一直拆封開下一包，每次都6包以上」、「要買，這個真的好吃」、「每次去日本看到一定會買很多包回來慢慢吃，以後可以在好市多買了」。
結帳人員也喜歡 每包299元有57小包
更有網友透露，自己結帳的時候，結帳人員看到眼睛都亮了，並表示這個很好吃，不過有部分網友認為吃起來還行，不會到想回購，「我覺得還行，沒有特別想回購就是，很像可口奶滋」、「還行，但應該不會再回購了，有點偏硬」。
根據好市多官網表示，「不二家千層派」是不二家從1968年上市以來的長銷產品，口味是人氣的經典奶油口味，餅乾採用富士山天然水製作，產地在日本靜岡縣，多層酥脆派皮，層次分明，香濃奶油內餡，甜而不膩，獨立小包裝方便保存與分享，每一大包內有57小包，每一小包有兩片餅乾，售價是299元，好市多線上購物網則是339元含運。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說、好市多
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，去逛好市多的時候，看到有很多人在拿「不二家千層派」，她也跟風買回家，吃了之後感覺真的很好吃！「甜度剛剛好還有奶油香，我很常吃餅乾越吃口越乾，但這個不會～很讚」，每一小包餅乾後面還有留言板，可以寫上文字送人，當成「告白神器」也很讚。
許多人看到留言後，也分享試吃心得，「超好吃，甜度剛剛好，不會太甜，絕對不會踩雷」、「小小硬脆微甜，好吃，很喜歡」、「這就像縮小版的蝴蝶酥，小包裝吃起來比較不會罪惡....但會害我一直拆封開下一包，每次都6包以上」、「要買，這個真的好吃」、「每次去日本看到一定會買很多包回來慢慢吃，以後可以在好市多買了」。
更有網友透露，自己結帳的時候，結帳人員看到眼睛都亮了，並表示這個很好吃，不過有部分網友認為吃起來還行，不會到想回購，「我覺得還行，沒有特別想回購就是，很像可口奶滋」、「還行，但應該不會再回購了，有點偏硬」。
根據好市多官網表示，「不二家千層派」是不二家從1968年上市以來的長銷產品，口味是人氣的經典奶油口味，餅乾採用富士山天然水製作，產地在日本靜岡縣，多層酥脆派皮，層次分明，香濃奶油內餡，甜而不膩，獨立小包裝方便保存與分享，每一大包內有57小包，每一小包有兩片餅乾，售價是299元，好市多線上購物網則是339元含運。