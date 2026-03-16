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▲Selina（後排左4）現身105歲外婆的壽宴，近況曝光、懷孕傳聞再起。（圖／翻攝自臉書）

家族齊聚百歲外婆壽宴 畫面溫馨

外婆105歲仍氣色紅潤 長壽秘訣曝光

S.H.E成員Selina（任家萱）與男友小徐育有2歲兒子「小腰果」，家庭生活幸福甜蜜，由於近來她鮮少公開露面，加上去年曾被拍到腹部微微隆起，外界不斷猜測是否懷上第二胎，不過Selina始終未正面證實相關消息，近日一張參加外婆百歲宴的家庭聚會近照曝光，再度引發網友熱議。Selina日前現身外婆壽宴，與任爸、任媽以及妹妹任容萱一家人一同慶祝，照片中可見Selina站在人群中露出燦爛笑容，對著鏡頭比出臉頰愛心手勢，整個人看起來氣色相當好，她的另一半小徐也自然融入任家聚會，肩上扛著兒子小腰果，父子互動相當溫馨，畫面充滿家庭幸福氛圍。不過最引發外界關注的仍是Selina的身形變化，從曝光照片中可見她臉部略顯圓潤，但腹部剛好被前方長輩遮住，無法清楚判斷是否真的懷孕，也讓二胎傳聞持續延燒。事實上，Selina去年曾被目擊腹部微隆，被問到是否懷孕時她僅低調回應：「馬年一樣順其自然！」並未給出明確答案。除了Selina近況備受討論，壽宴主角、Selina 105歲的外婆同樣吸引目光，照片中可見她氣色紅潤、精神狀態相當好。任容萱過去也曾分享外婆的長壽秘訣，包括喜歡出門曬太陽、保持愉快心情、不為事情過度操心，還有胃口很好、不挑食什麼都吃，更令人驚訝的是她至今仍能記得子孫們的名字，記憶力相當驚人。對於Selina是否真的懷上第二胎，目前當事人仍未正面回應，不過近照曝光後，不少粉絲也紛紛留言關心，期待她若有好消息能親自分享，隨著Selina一家人幸福畫面曝光，也讓網友感嘆Selina走過人生低潮後，如今生活逐漸步入穩定，家庭氛圍格外溫暖。