我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀2月3日宣誓就職，不過內政部認為她並未放棄中華人民共和國國籍，具有雙重國籍身分，不具備立委資格。行政院長卓榮泰也下令，各部會不得提供李貞秀索取的任何資料。有媒體報導，行政院也留了伏筆，雖然沒有公文往返，提供書面資料，但同意用電子郵件回覆李貞秀，不過內政部否認。李貞秀上任立委後，加入內政委員會，主要監督對象就是內政部、陸委會與中選會。她近日也向內政部要求提供社會住宅相關資料。內政部說，主因今年2月12日時，「李貞秀女士助理多次致電本部、統計處及國土署基層同仁詢問空餘屋相關統計資訊，故本部以電子郵件告知該民眾所詢資料本已公開於本部網站。」不過內政部說，「自2月26日後，已請各單位在該名立委合法資格尚未確認之前，不論任何資料一律不予提供。」李貞秀辦公室對此證實，確實有一封郵件，附了網址。不過沒有其他說明。