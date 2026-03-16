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高齡失去視力、身罹多種病！花奶奶在板橋街頭奇蹟存活

▲新北市政府動物保護防疫處接獲通報後立即派員前往救援，並將「花奶奶」送往毛寶貝醫療中心進行檢傷與治療。（圖／新北市動保處）

▲經過一段時間熟悉環境後，花奶奶在所內不僅能自在行走，個性更是安靜乖巧，連動物之家的犬隻都會對這位「資深長輩」禮讓三分。（圖／新北市動保處）

為什麼高齡貓會失明？有這些跡象要注意了

▲新北市動保處也表示，目前花奶奶還在板橋動物之家等待有緣人認養，期盼擁有一個溫暖的家。（圖／新北市動保處）

照顧失明毛寶貝的「三固定」原則

新北市板橋區繁忙的中山路巷弄內，日前出現一幕令人揪心的畫面。有民眾通報，一隻瘦弱的花貓呆坐在車道中央，面對身旁疾駛而過的車輛險象環生。新北市動保處獲報後立即展開救援，將這隻高齡老貓帶回毛寶貝醫療中心，才發現這隻「花奶奶」年齡近10歲、視力盡失，能在街頭好好活著已經是奇蹟。如今在志工悉心照顧下逐漸康復，花奶奶也有機會展開一段新的生命故事。新北市板橋區日前有民眾通報指出，中山路巷內有一隻浪貓瘦弱呆坐於車道中央，現場車輛來往頻繁，險象環生。新北市政府動物保護防疫處接獲通報後立即派員前往救援，並將貓咪送往毛寶貝醫療中心進行檢傷與治療。經過獸醫師診斷，這隻被暱稱為「花奶奶」的貓咪已近 10 歲，入所時患有嚴重的呼吸道疾病，且雙眼已完全失明。剛開始花奶奶因看不見，進食與移動都充滿戒心，甚至常在籠內撞牆。所幸在照護員與志工透過每日的服藥治療與耐心安撫，幫助牠度過最黑暗的時期。雖然失去了視力，花奶奶憑藉敏銳的嗅覺與聽覺，逐步在腦中建立起環境地圖。現在的牠不僅能自在行走，個性更是安靜乖巧，連動物之家的犬隻都會對這位「資深長輩」禮讓三分。新北市動保處表示，板橋動物之家站長徐愛明指出，高齡貓失明通常與以下慢性疾病有關：若發現家中愛貓出現等徵兆，務必盡速就醫。如果您有意願領養像「花奶奶」這樣特殊需求的毛孩子，或是家中有邁入高齡的寵物，專家建議可以透過以下方式建立牠們的安全感：室內家具定位後切勿輕易更動，幫助牠們記憶路線。維持水碗、食盆與貓砂盆在固定位置。接觸牠們前先發出輕微聲音提醒，並給予溫柔的觸摸與語言鼓勵。