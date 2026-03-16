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▲台灣工業機器人協會王三輔理事長(左)頒發感謝狀給嶺東科大智慧科技學院卓裕榮院長(右)。（圖／嶺東科大提供）

▲來自全台165隊齊聚嶺東科大，同場競技大展機器人競技實力。（圖／嶺東科大提供）

▲由嶺東科大智慧製造系與沙鹿高工學生組成的隊伍在創意競賽「智慧機器人組」勇奪全國第三名。（圖／嶺東科大提供）

由台灣工業機器人協會攜手嶺東科技大學舉辦的「2026工業機器人競賽」已圓滿落幕。來自全台各地國小、國中、高中職及大專院校共165支隊伍參賽，數百學生同場競技，並透過機器人技術與創意設計交流，展現台灣智慧科技教育向下扎根、向上接軌產業的蓬勃能量。台灣工業機器人協會理事長王三輔表示，隨著人工智慧、智慧製造、自動化系統及無人機等科技快速發展，機器人技術已成為全球產業競爭的重要關鍵。透過競賽形式讓學生在實作中培養工程能力與創意思維，並在團隊合作與問題解決過程中累積寶貴經驗。今年競賽共規劃七大項目，包括創意競賽、APP遙控六軸機械手臂任務型競賽、AI無人車競速賽、自主移動機器人（AMR）競賽、堆高機搬運競賽、智慧循跡競速賽與無人機飛控競賽等。各項賽事結合程式設計、影像辨識與機電整合技術，參賽隊伍需透過精密設計與不斷測試，使機器人在複雜環境中完成任務，充分展現跨領域整合能力與創新思維。承辦單位嶺東科大智慧科技學院院長卓裕榮表示，學校整合了智慧製造、資訊科技、資訊管理及AI應用等專業系所資源，提供完善的競賽場地與技術支援。卓院長強調，透過「以賽代訓」方式，不僅讓學生能在實作中驗證所學，也促進各校師生之間的技術交流與觀摩，對培養未來智慧科技人才具有重要意義。競賽成果方面，嶺東科大學生表現亮眼，在創意競賽「智慧機器人組」項目中，由智慧製造系與沙鹿高工學生所組成的「智慧視覺電腦組裝菁英隊」，以結合影像辨識與自動化組裝概念的創新設計，勇奪全國第三名，見登嶺東科大在智慧製造與機器人應用領域的教學成果。本屆賽事獲得產業界大力支持，包括英棒有限公司、泰砡電能、創億科研、睿揚創新、翰尼斯企業等協辦單位，以及盈昶精工、飛絡力電子、華育機電、鉅展光電等廠商的贊助，產學攜手為培育台灣未來的智慧科技人才貢獻心力 。