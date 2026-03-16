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台北市一場清晨國道飆車糾紛，最終釀成副機師喪命的悲劇。2019年7月間，馮姓男子與張姓副機師在國道一號發生行車衝突後，雙方竟在高速公路上競速狂飆，時速一度飆到200公里，最終張男車輛失控翻覆、當場死亡。案件歷經多次審理後，最高法院今（16日）駁回上訴，將馮男依相關罪名判處有期徒刑3年6月，全案定讞。判決指出，2019年7月6日清晨5時45分，馮男從台北市大安區住處開車出門，經由國道一號圓山交流道進入高速公路南下，準備前往桃園龜山上班；張姓副機師則從台北市內湖區出發，經東湖交流道上國道一號，預計前往桃園國際機場值勤。兩車在國道行駛途中因超車問題爆發行車糾紛，隨後一路加速、頻繁變換車道，演變成高速追逐。依據ETC門架雷射測速紀錄，當2車行經國道一號南向24.8公里處時，馮男車速曾高達200公里，而張姓副機師車輛緊追在後。經事後推估，事故發生前雙方車速平均都在180公里以上，遠超過國道速限。最終在國道一號南向25.2公里處，馮男先從內側車道超越中線車道的半聯結車後，隨即連續變換車道，先切入中線再轉至外線車道，行駛在張男車輛前方。張姓副機師為了閃避，緊急向右偏向出口閘道，但因車速過快、車身失去穩定，先撞擊出口內側護欄，再衝出邊坡撞上樹木，車體嚴重毀損斷裂。張男因此身受多重鈍創及顱腦損傷，當場死亡。案發後檢警調閱沿途監視器及測速資料追查，鎖定馮男涉案，依公共危險罪提起公訴。審理期間，馮男否認競速，辯稱當時專心開車，車速約150至180公里，無暇注意後方車輛，也不知道死者跟在後方，否認雙方有競速行為。然而士林地院一審認為，綜合監視器畫面與測速紀錄等客觀證據，可認定兩車在國道上高速追逐，已危及公眾交通安全，依共同犯妨害公眾往來安全及過失致人於死等罪，判處馮男有期徒刑4年。案件歷經上訴後，高院二審改判3年6月，更一審及更二審仍維持相同刑度。全案再上訴至最高法院，最高法院採信更二審見解，認定原判決並無違誤，駁回上訴，全案正式定讞，馮男須入獄服刑。