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年底選舉將至，網傳稱民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸，對此蘇巧慧今（16）日嚴正譴責，表示每到選舉就有人用編造的假歷史進行政治攻擊，提及有人自稱引用自《屏東縣鄉賢傳略》，但書中根本沒有這麼寫，甚至誇讚曾祖父「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」，此外曾祖父還曾資助抗日軍餉，「沒關係，我會很有耐性地一再打臉。請大家一起幫忙澄清、抵制假消息，不要讓惡意的造謠者得逞」。對於網傳曾祖父是陷害抗日英雄林少貓的漢奸，蘇巧慧表示，每到選舉，就有人用編造的假歷史進行政治攻擊。首先原作者曾出面打臉，抹黑文字全為惡意捏造，網路上散播曾祖父的謠言來源，有人自稱引用自《屏東縣鄉賢傳略》。事實上，該書作者蘇全福還曾親自出來闢謠，書中根本沒有這麼寫 ，原著反而還誇獎我的曾祖父 「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志。」根本沒有半句提到林少貓，網路謠言不攻自破。其次是曾祖父不僅不是漢奸，還曾資助抗日，蘇巧慧說，自己家中不但有曾祖父蘇雲英資助抗日軍餉的「台灣民主國安全公司股份票」，證實他曾經資助抗日。甚至還有曾祖父親筆題字摺扇，內容感慨日治時期「民權莫展」，這是曾祖父期盼為台灣人民爭取權利的明證。最後蘇巧慧表示，每逢選舉，相同的假消息就會被有心人士拿出來惡意散播，「沒關係，我會很有耐性地一再打臉。請大家一起幫忙澄清、抵制假消息，不要讓惡意的造謠者得逞」。