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台北股市今（16）日多空激戰，開盤上漲140.93點、來到33541.25點，隨後遇壓跳水，在盤面震盪，最後一盤摜入賣壓，終場下跌57.81點或0.17%，收在33342.51點，成交量為7303.92億元。中小型股表現相對強勁，櫃買指數開盤上漲0.64點、來到313.54點，終場上漲4.29點或1.37%，收在317.19點，成交量為1596.41億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、友達、華邦電、南亞；個股成交值排行榜前五名為：台積電、景碩、群創、華通、南亞科。權值股多數熄火，權王台積電以1875元開出，隨後跳水翻黑，隨後都在盤下震盪，最後一盤更是爆出5461張賣單，終場收在最低價1845元，下跌20元或1.07%，拖累大盤指數就有162點；台達電以1395元盤上開出，隨後也同步翻跌，終場下跌25元或1.81%，收在1360元，拖累大盤指數就有19點；不過鴻海逆勢走高，終場上漲2元或0.93%，收在216.5元。面板族群也同步走低，群創下跌逾8%，友達下跌逾5%，彩晶下跌逾4%。不過不少族群逆勢走高，PCB概念股表現強勁，柏承、亞泰金屬、楠梓電、南電攻上漲停板，欣興上漲逾8%，台玻、南亞、景碩上漲逾6%，華通、博智、臻鼎-KY、志聖上漲逾4%。記憶體族群也持續走高，南亞科、旺宏攻上漲停板，華邦電上漲逾7%，力積電上漲逾1%；連帶模組廠同步走高，群聯、廣穎、創見、威剛、宇瞻攻上漲停板，品安上漲逾7%，十銓上漲逾5%。資金也開始流向傳產族群，今日表現最亮眼的為塑化股，台化、南亞、台達化上漲逾6%，誠泰上漲逾3%，台塑上漲逾2%，亞聚、台聚上漲逾1%。航運族群也有買單敲進，新興攻上漲停價38.2元，慧洋-KY、長榮上漲逾5%，長榮航上漲逾3%，台驊投控、台船、四維航、裕民上漲逾2%。