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增加人數最多的是以市值型的元大台灣 50（0050）。

有 8檔ETF逆勢突圍，主要集中在半導體、科技及市值型三類，其中，富邦科技（0052）、元大電子（0053）、與新光臺灣半導體30（00904 ），今年以來受益人數成長幅度更突破三成以上，表示金馬年市場資金持續青睞科技型相關ETF，半導體產業型ETF也獲不少投資人喜愛。

▲上週8檔台股ETF受益人數創歷史新高。（圖╱法人提供）

儘管美伊戰火衝擊，國際油價攀高，台股ETF遇輝達GTC開鑼利多激勵，本週投資人持續湧入ETF淘金，根據集保統計，截至3月13日止，64檔台股原型ETF中，共有8檔ETF受益人數飆至歷史新高，主要集中在半導體、科技，以及部分市值型ETF，顯示現階段投資人仍看好台股科技股後市，吸引買盤湧入。法人表示，上週五美股美光股價上漲5.13%，是費半指數表現最強者，吸引市場資金追捧記憶體股，台股原型ETF中，涵蓋記憶體族群的半導體、科技、市值型等主題，持續吸引資金追價搶進，加上輝達GTC大會即將登場，低接資金將繼續加持利基型台股ETF，建議投資人逢股價回檔震盪可分批布局。上週中東戰情不明朗，投資人情勢進入極度恐慌，但台股原型ETF受益人數，仍較前一週增加，截至3月13日止，64檔台股原型ETF總受益人數達1603.3萬人，較前一週增加27.3萬人，若從人數創新高來看，則台新投信ETF投資團隊表示，目前美伊衝突引發短線波動，台股市場也出現資金恐慌性拋售，但短期地緣政治因素，不會影響股市長期趨勢，從目前企業財報與產業趨勢來看，AI需求持續強勁，科技巨頭資本支出持續升高，正帶動AI半導體供應鏈出現新一輪的獲利上修循環，建議投資人可趁短線股價震盪回檔階段，逢低布局半導體相關或AI科技型ETF，掌握AI引爆的人類第四波工業革命財。