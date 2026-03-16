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由富邦證券輔導的宏碁遊戲（6908）、民盛應用（7811），今（16）日皆完成新股掛牌前的競價開標。民盛應用（7811）本次競價拍賣股數共計2,080仟股，最低得標價格為每股新台幣87.6元，最高得標價格為每股206元，得標加權平均價格為每股93.33元，承銷價格訂為93.33元。此外，公司將辦理公開申購，申購股數為905仟股，申購價格為93.33元，申購期間至3月17日止，3月19日公開抽籤，預計3月25日掛牌上櫃。民盛應用長期深耕專業運動裝備製造領域，具備縫紉工藝、塑膠射出與金屬沖壓三大製程整合能力，並擁有自設計開發、打樣到量產的一站式生產優勢。公司產品線涵蓋冰上曲棍球靴、越野機車靴、直排輪鞋及棒壘球、袋棍球等專業護具，並與多家全球運動領導品牌維持長期策略合作關係。民盛應用近年亦積極推動全球化產能佈局，強化跨國供應鏈彈性，提升客戶服務深度與即時性。民盛應用自2023年起近三年營收分別為23.11億元、26.05億元及30.75億元；稅後淨利分別為1.90億元、2.75億元及2.46億元；每股盈餘則為6.43元、9.18元及8.10元，整體營運表現穩健。公司雖2025年受匯率波動影響獲利，但年度營收達30.75億元，仍較2024年度成長18%，充分展現其研發量能、垂直整合優勢及國際運動裝備市場的競爭力。富邦證券副總經理徐傳禮表示，民盛應用在專業運動裝備領域具備深厚技術基礎與產品開發能力，並持續朝向材料模組化與系統化應用發展，以強化其在全球高端運動裝備供應鏈的角色定位。展望未來，民盛應用將導入碳纖材質等先進材料，並逐步推進智慧製造，以提升產品品質與客製化能力，目標成為全球專業運動裝備製造領域的領導者。此外，宏碁遊戲公司（6908）本次競價拍賣股數為1,488千股，最低得標價格為每股新台幣46.00元，最高得標價格為每股56.00元，得標加權平均價格為每股49.62元，承銷價訂為38.66元。另外，本次亦將辦理公開申購，股數為437千股，申購價格為38.66元。宏碁遊戲公開申購期間至3月17日，並將於3月19日公開抽籤，預計3月25日掛牌上市。宏碁遊戲為台灣遊戲產業具代表性的領導者，近年積極延伸觸角，從遊戲主機代理商躍升為整合上下游產業鏈的關鍵角色。隨著全球遊戲市場規模持續擴大，宏碁遊戲透過代理與代工雙引擎策略，在激烈市場競爭中鞏固領先地位。公司更透過集團資源整合，成功打造從上游美術開發到下游通路行銷的完整生態系，實現一加一大於二的經營綜效。宏碁遊戲自2022年至2025年，營收由22.63億元提升至55.23億元，年複合成長率達34.64%，稅後淨利自0.40億元提升至0.47億元。2025年獲利能力持續亮眼，全年營收較2024年顯著成長28.36%，展現公司在遊戲市場的領導地位與穩健獲利能力。富邦證券副總經理徐傳禮表示，隨著宏碁遊戲在東南亞市場的布局深化，偕子公司強大的遊戲代工能力，公司發展策略已突破區域代理商的角色，躍升為推動全球遊戲產業發展的關鍵加速器，營運成長動能值得期待。