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▲微博瘋傳頂流情侶復合，關曉彤與鹿晗火速被點名。（圖／微博@馬上要紅了）

中國男星鹿晗在2017年官宣與關曉彤的戀情，不料近年開始頻傳分手，不只沒有再互PO生日文，就連同框照也沒有，雖然分手傳聞至今未被證實，但期間網紅司曉迪爆料自己睡過所有頂流男星，其中就包含鹿晗，而關曉彤也傳出有新歡。而近日，網路傳出一對頂流情侶復合，還是女方主動求挽回。消息一出，網友火速點名鹿晗與關曉彤，兩人名字也登上熱搜，不過該爆料網友指出復合情侶的名字都是3個字，顯然與兩人不符合。近日有中國網友爆料一對「雙頂流情侶復合」，還透露雙方已有多年感情，是女方主動懇求挽回，「現在轉為地下，男方晚上也不喝酒了，商務綜藝資源重回巔峰！女方粉絲也很滿意，畢竟戲路寬了，可以不用顧忌和別人炒CP」。該爆料一出，火速讓人聯想到9年情侶鹿晗與關曉彤，雙方名字也火速登上微博熱搜，但爆料網友提到這對情侶名字都是3個字，明顯與兩人條件不符合。鹿晗在2017年認愛關曉彤後，不只常常放閃，也常被網友在街頭偶遇約會畫面。但自從2024年8月被捕捉日本旅行的同框後，兩人就沒有互動，鹿晗還在同年11月轉發女友新劇《小巷人家》後又秒刪，之後更是沒有再像往年一樣出現生日祝賀文，分手傳聞一度引發高度討論。關曉彤還在去年9月登上《王牌對王牌》遊戲環節時，透露自己在2024年某段時間重播分手歌曲《就讓這大雨全都落下》超過100次，更是讓粉絲心疼。除此之外，網紅司曉迪日前還爆料曾與鹿晗睡過，甚至外流床照，指稱兩人拉絲舌吻，並形容為「舌頭伸進去纏繞半小時，拉出絲來的那種」，其中還有一張聊天記錄，男方回覆「你親得我好舒服」，女方也害羞回應，引發輿論巨浪。對此，鹿晗官方工作室發聲明否認，強調所有平台涉及鹿晗的不實言論均已蒐證完成，未來將會透過法律途徑追究一切責任。司曉迪還在自己粉絲群組直言，「不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起啊」，表示關曉彤離開鹿晗後也有了新歡，正是與她在《小巷人家》中飾演情侶的男明星王安宇。而關曉彤與王安宇也分別出面否認，並表示將提告。雖然鹿晗跟關曉彤都先後否認爭議，但對於分手傳聞，兩人至今依然保持沉默。