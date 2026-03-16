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防止伊朗突襲！奧斯卡維安全面升級

奧斯卡如期舉行 美國特警隊嚴陣以待

2026奧斯卡頒獎典禮今（16）日台灣時間上午7點，在好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）登場，日前美國FBI發布伊朗可能對加州發動襲擊的警報，典禮採取史上最嚴密的維安措施，現場除了出動超過1,000名警力，還包括SWAT特勤隊、狙擊手、便衣警察與警犬隊，另外還引用先進技術，像是AI監控系統，用於人臉識別與異常行為偵測，甚至派出反無人機系統，全面戒備確保每位嘉賓與觀眾的安全。國際情勢升溫，美國FBI日前警告，伊朗可能對美國的攻擊進行報復，對美國西岸發動無人機襲擊。根據外媒報導，本屆奧斯卡維安全面升級，不僅派出1,000名警力，還包括SWAT特勤隊、狙擊手、拆彈小組，以杜比劇院為中心設置範圍一哩（約1.6公里）的警戒區，確保所有人的安全。不僅如此，入場的車輛、人員都要經過嚴密檢查，像是車底掃描、行李打開檢查與警犬嗅探爆裂物，另外透過AI監控系統來偵測異常行為，空中方面則運用反無人機系統應對威脅，防止可能發生的意外。雖伊朗未有明確威脅，但考量到奧斯卡屬大型典禮，擔心成為攻擊目標，因此維安人員絲毫不敢鬆懈，特警隊嚴陣以待。有人拍下紅毯畫面，只見有數名高大的保全不斷巡視周遭，便衣警察也會監視著人群，網友則表示：「今年奧斯卡紅毯上的保全似乎加強了。」▲雖伊朗未有明確威脅，但考量到奧斯卡屬大型典禮，擔心成為攻擊目標，因此維安人員絲毫不敢鬆懈。（圖／美聯社／達志影像）奧斯卡製作人Katy Mullan表示，頒獎典禮按原計劃進行，但團隊與執法部門會密切合作，以確保粉絲和觀眾的安全。洛杉磯警察局也表示，保障公眾安全是他們的首要目標。雖每年典禮都會有狙擊手、警犬並封鎖街道，不過今年所有程序、警力都強化，典禮配置的保安人數也較往年大幅增加，是數十年來罕見，活動將在最嚴密的監控下進行。