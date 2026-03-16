前法官施志遠任職台南地院6年期間因爆發領愛心便當及嗆警爭議，2023年辭職轉任律師，但他離職前3個月提供當事人法律諮詢、預先收取委任費用共10件案子，遭法官評鑑委員會認定有兼職律師的重大違失，移送懲戒法院職務法庭並建議免職，今天下午開庭，施志遠道歉坦承思慮不周，並承認在離職日之前有5件案子收了25.1萬元，他自認對審判工作用心、也有能力從事審判工作，希望判他罰俸不須判到免職。
施志遠雖已轉行律師，如果懲戒法院判他免職，依據《法官法》的規定，受免職、撤職這2種懲戒處分者，如果已充任律師須停止執行職務。
施志遠是司法官班55期結業，從2016年9月起擔任台南地院法官，2022年10月因太太騎乘的機車違規改裝LED燈遭警察臨檢開單，他以車主身分親自到場說明這是二手車，不是他們夫妻改裝車燈，並與在場員警「討論法律適用」，但因媒體報導後，輿論批評施志遠耍官威、法院展開自律調查，導致他萌生退意，2022年12月簽請2023年3月1日辭職。
法評會調查，施志遠的國中同學梁家瑜從台南地院法官助理離職改當律師後，有意找施志遠合署辦公，施志遠在2022年11月到2023年2月間，提供梁家瑜相關法律意見、轉介案件給梁家瑜、提供案件當事人法律諮詢、預先收取律師委任費用共10件案子並收取39萬7千元。
施志遠今日出庭表示，好友知道他將轉任律師，在他最後任職法官的期間問他能不能接受委任，並非他刻意招攬案件或藉由法官的名義對外從事律師工作；他最後在職的4個月，結案數量高於收案數量，如果他真的要在最後這段時間從事律師工作，不會連特休都沒休完。
施志遠說，他擔任公職期間取得家事、醫療專業法官證照，寫司法研究報告獲得司法院肯定，轉任律師後得到多數當事人肯定的評價；當年太太機車遭開單的事件，因為他的法官身分引起軒然大波，所以他認為個性是否不適合當法官，但絕非自認對審判工作不用心或無法從事審判工作。
施志遠強調，親友偶發性向他詢問法律問題，提及離職後接受委任的情況，他事後確實認為不妥、沒有深思熟慮，對此感到相當抱歉。
委任律師答辯，施志遠的違失未達情節重大，沒有剝奪對於未來職業選擇的必要，亦未有不適合再任法官或其他公務員之情事，判處罰俸已達懲戒效果。
職務法庭法官釐清本案爭點時，施志遠與辯護律師不認同法評會移付懲戒的10案、39.7萬報酬，排除4件沒收酬勞及1件離職後收錢，僅承認其中5案收取25萬1千元。
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施志遠是司法官班55期結業，從2016年9月起擔任台南地院法官，2022年10月因太太騎乘的機車違規改裝LED燈遭警察臨檢開單，他以車主身分親自到場說明這是二手車，不是他們夫妻改裝車燈，並與在場員警「討論法律適用」，但因媒體報導後，輿論批評施志遠耍官威、法院展開自律調查，導致他萌生退意，2022年12月簽請2023年3月1日辭職。
施志遠今日出庭表示，好友知道他將轉任律師，在他最後任職法官的期間問他能不能接受委任，並非他刻意招攬案件或藉由法官的名義對外從事律師工作；他最後在職的4個月，結案數量高於收案數量，如果他真的要在最後這段時間從事律師工作，不會連特休都沒休完。
施志遠強調，親友偶發性向他詢問法律問題，提及離職後接受委任的情況，他事後確實認為不妥、沒有深思熟慮，對此感到相當抱歉。
職務法庭法官釐清本案爭點時，施志遠與辯護律師不認同法評會移付懲戒的10案、39.7萬報酬，排除4件沒收酬勞及1件離職後收錢，僅承認其中5案收取25萬1千元。