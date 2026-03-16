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▲法評會認定施志遠擔任法官期間兼職律師，違失情節重大應免職。（圖／記者劉松霖攝）

▲施志遠任職台南地院法官6年，曾捲入多次領愛心便當及太太騎改裝機車挨罰而嗆警等爭議，他在2022年底萌生退意。（圖／記者劉松霖攝）

▲懲戒法院首次開庭，施志遠開庭結束後繼續在法院裡待了35分鐘，等到計程車來才下樓離開。（圖／記者劉松霖攝）

▲施志遠雖已辭職法官，若遭判免職，仍會危及他的律師生涯，他在庭上道歉並請求輕判罰俸。（圖／記者劉松霖攝）

前法官施志遠任職台南地院6年期間因爆發，2023年辭職轉任律師，但他共10件案子，遭法官評鑑委員會認定有，移送懲戒法院職務法庭並，今天下午開庭，施志遠道歉坦承思慮不周，並承認在，他自認對審判工作用心、也有能力從事審判工作，希望判他罰俸不須判到免職。施志遠雖已轉行律師，施志遠是司法官班55期結業，從2016年9月起擔任台南地院法官，2022年10月因太太騎乘的機車違規改裝LED燈遭警察臨檢開單，他以車主身分親自到場說明這是二手車，不是他們夫妻改裝車燈，並與在場員警「」，但因媒體報導後，輿論批評施志遠、法院展開自律調查，導致他萌生退意，2022年12月簽請2023年3月1日辭職。法評會調查，施志遠的國中同學梁家瑜從台南地院法官助理離職改當律師後，有意找施志遠合署辦公，施志遠在2022年11月到2023年2月間，施志遠今日出庭表示，好友知道他將轉任律師，在他最後任職法官的期間問他能不能接受委任，；他最後在職的4個月，結案數量高於收案數量，施志遠說，他擔任公職期間取得家事、醫療專業法官證照，寫司法研究報告獲得司法院肯定，轉任律師後得到多數當事人肯定的評價；施志遠強調，親友偶發性向他詢問法律問題，提及離職後接受委任的情況，委任律師答辯，施志遠的違失未達情節重大，沒有剝奪對於未來職業選擇的必要，亦未有不適合再任法官或其他公務員之情事，職務法庭法官釐清本案爭點時，