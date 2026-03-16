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大甲鎮瀾宮遶境盛事即將於下（4）月間隆重展開！為了讓信眾參與活動時能更安心，臺中市政府消防局已經慎重展開安全維護等前置作業！針對遶境路線上施放煙火炮竹等安全地點及方位，今日與煙火廠商、廟方人員做實地的勘察與安全評估。大甲鎮瀾宮遶境盛事預計於4月17日（星期五）晚間22點05分（農曆三月初二子時）起駕，展開9天8夜的徒步行程。這場世界級宗教盛事將橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，全程約300多公里。台中市消防局今日（3/16）由危險物品管理科楊科長主持，邀集大甲鎮瀾宮、煙火廠商及轄區大隊召開「2026大甲鎮瀾宮丙午年遶境活動煙火施放」協調會議。與會人員今日不只在會議桌上討論，會後更直接拉到第一線進行場地勘查，上午實地前往大甲溪橋西側施放區，針對歷年風向、風速進行綜合評估。並要求廠商針對落焰區周邊雜草進行清除，杜絕火星引發火災的可能以事先清除隱患。台中市消防局最後提醒大甲鎮瀾宮協助宣導施放團隊及信眾施放爆竹煙火務必依照產品使用說明正確施放，禁止串接或堆疊，且保持適當安全距離，以確保安全。台中市消防局表示，遶境是台灣的文化盛事，而「安全」是最堅持的底線。消防局會持續加強查核，與大家一起守護最平安的遶境路！