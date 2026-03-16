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第一季淡季不淡 全年挑戰百億營收

原料成長上揚 鋁罐價格漲一成

「哪有人汽水喝這麼小罐？」 切入小罐裝市場

一度嘗試「養龍蝦」 資安考量棄養

金屬包裝容器廠福貞控股連續兩年營收，改寫歷史新高，今年第一季預期淡季不淡。面對中東局勢、油價波動，福貞預估外銷產品影響可控，但包裝塗料成本可能會提升；另外在鋁價格上揚，今年在中國鋁罐報價上反映約10%調升。福貞近兩年進行資本支出，擴增生產基地與新產線建立，透過就近區域供貨與規模化生產模式提升營運效率，2024與2025年兩年改寫歷史新高。去年受到新台幣升值波動影響，上半年整體營運表現，但第二季起逐季改善，第四季轉盈，預期營運將在去年落底，今年獲利表現可望升溫。另，董事會決議資本公積發放現金股利每股0.1元，維持穩健股東回饋。福貞表示，每年11月至隔年1月為產業需求最盛時期，去年12月寫下營收10.36億元高峰後，今年1月再創單月歷史新高，2月雖逢農曆春節假期，工作天數減少影響，仍有6.93億元營收，寫下歷史同期新高。雖3月將進行例行性歲修，部分設備進入調整階段，但仍看好第一季營收表現可望優於去年同期，且前2月平均毛利率可望維持去年第四季水平，第一季營運可望淡季不淡，全年挑戰百億。受近期原物料鋁價上漲影響，部分客戶為因應價格波動並看好2026年銷售前景，已提前下訂預期訂單。福貞財務長藍建中表示，銅價近年上漲，因此導電度較差的替代產品「鋁」，價錢也跟著上揚。不過，去年辛苦經營，更面臨降價競爭，今年將把反映成本，價錢提高一成。福貞目前正與多家合作夥伴洽談後續訂單安排，期望透過長期合作機制，共同創造雙贏局。另一方面，中東目前局勢動盪，荷姆茲海峽封鎖讓油價上漲。藍建中表示，輸出當地產品佔比不到5%，影響可控。但是鋁罐外的塗料、化學品等是源於石油提煉，因此成本可能上漲。同時也會審慎觀察後續中東戰爭的時間是否拉長而對鋁材價格的變化。福貞執行副總李毓嵐觀察，消費者從營養需求導向，轉變為娛樂性、社交、特定意象等取向，例如挑選碳酸類飲品，或是選擇特定外包裝產品。不同於歐美主流的大容量包裝，亞洲市場對小包裝產品（如小罐汽水）接受度極高。當時考量模具精細度，福貞找上歐美模具廠商製作，卻被質疑「哪有人汽水喝那麼小罐？」李毓嵐笑稱「你不了解亞洲女生，甚至是亞洲消費者」。李毓嵐表示，鋁罐類在歐美甚至700毫升大小，當地市場習慣，但在亞洲市場需求下，有時候喝碳酸飲料可能只是想喝一口、體驗看看，但若認為「喝不完」可能根本不會買，因此才會設計200毫升的包裝，也獲得不少餐廳業者青睞。福貞一度投入近期最夯的「養龍蝦」透過AI代理人處理任務。李毓嵐說，去年底到今年初公司在單獨電腦、封閉空間跑「跟龍蝦玩耍」了2個月，但隨著任務指令越來越複雜，龍蝦開始需要客人的配方，但因為無法相信「龍蝦」保守秘密，因此在資安考量下暫停使用。未來會持續以以通用型的數據跟AI交流。展望後市，福貞表示，公司將致力於集團全廠產能利用率的提升與產品組合優化，並積極開發高附加價值特製罐產品，爭取食品罐客戶需求，以提升高毛利產品比童，提升整體營運效率與獲利能力。隨中國大陸推出多項擴大服務消費政策，預期將帶動飲料市場需求回升，進一步推升金屬包材使用量，對公司營運形成中長期支撐，整體營運動能可望維持穩健成長。