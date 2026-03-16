2026年股東會旺季開跑，各大公司紀念品已經陸續出爐，《NOWNEWS》實際盤店尚未過最後買進日的股票，一共有205檔還有機會買入！其中有高達三分之一贈送股民日常實用度非常高的「超商商品卡及禮物卡」，一共有65檔，最高面額來到100元，是不少小資族、零股族的最愛！以下是2026股東會紀念品最新205檔全攻略清單，本文也將不斷更新，帶民眾一文掌握今年股東紀念品要領什麼划算！
股東紀念品205檔還能買入！超商禮物卡佔據三分之一
截至今（16）日為止，目前已經公布2026年股東會紀念品且最後買進日還沒過的，經過盤點一共還有205檔。其中有三分之一的公司、總計65檔今年選擇贈送「超商商品卡 / 禮物卡 / 超商咖啡提貨卡」。
超商部分涵蓋 7-11、全家、OK 超商等，面額從35元至最高100元不等。例如中石化、群聯、中保科、關貿這幾間公司都是發放100元額度的超商禮物卡。如果是愛喝咖啡的民眾，贈送超商咖啡提貨卡的也有8檔，包括「中鴻、國眾、通嘉、華星光、宏捷科、國統、日馳、萬潤」。
（不斷更新）2026股東紀念品全攻略！205檔完整清單「多檔即將最後買入」
《NOWNEWS》特別整理最後買進日還未到期的股票一共有205檔，其中華宇藥（6621）明天就已經截買，其他有高達36檔股票也都是在本週四之前沒有買入就不能領取今年股東紀念品，民眾要自己多加留意時間，本文也將不斷更新最新股東會紀念品清單：
🟡最近截買專區「3月17日至3月19日」
「華宇藥（6621）/最後買進日3月17日/統一超商50元商品卡」
「合一（4743）/最後買進日3月18日/棉花田紅景天精華飲」
「昇陽半導體（8028）/最後買進日3月18日/原木隔熱桌墊」
「巨有科技（8227）/最後買進日3月18日/高露潔牙膏牙刷旅行組」
「亞電（4939）/最後買進日3月18日/統一超商35元商品卡」
「東鹼（1708）/最後買進日3月18日/小蘇打粉」
「泰豐（2102）/最後買進日3月18日/超商商品卡50元」
「均豪（5443）/最後買進日3月18日/磁吸可掛式開瓶器露營燈或等值商品」
「互動（6486）/最後買進日3月18日/全家便利商店禮物卡35元」
「兆勤（2444）/最後買進日3月18日/防疫消毒酒精瓶」
「東森（2614）/最後買進日3月18日/森美妍白茶賦活保濕素顏霜」
「力新（5202）/最後買進日3月18日/常健順暢益生菌」
「慧友（5484）/最後買進日3月18日/白人牙膏」
「廣運（6125）/最後買進日3月18日/便利商店禮物卡35元」
「智捷（8176）/最後買進日3月18日/香皂」
「東和鋼鐵（2006）/最後買進日3月19日/皮革質感修容組」
「慶豐富（9935）/最後買進日3月19日/全家商品券」
「廣華-KY（1338）/最後買進日3月19日/統一超商商品卡50元」
「廣豐（1416）/最後買進日3月19日/毛巾」
「中石化（1314）/最後買進日3月19日/統一超商100元商品卡 」
「日電貿（3090）/最後買進日3月19日/無患子潔手慕斯」
「九齊（6494）/最後買進日3月19日/香皂」
「恩德（1528）/最後買進日3月19日/7-11 50元商品卡」
「太極（4934）/最後買進日3月19日/超商商品卡新台幣35元」
「嘉裕（1417）/最後買進日3月19日/機能襪」
「中鴻（2014）/最後買進日3月19日/統一超商45元咖啡卡」
「鼎元（2426）/最後買進日3月19日/統一超商50元商品卡」
「志聖（2467）/最後買進日3月19日/磁吸可掛式開瓶器露營燈」
「台泥（1101）/最後買進日3月19日/折疊環保提包」
「晶豪科（3006）/最後買進日3月19日/鋼珠對筆」
「中天（4128）/最後買進日3月19日/棉花田紅景天精華飲」
「信立（4303）/最後買進日3月19日/朝和生醫保健產品」
「華容（5328）/最後買進日3月19日/真空壓縮收納袋組」
「華孚（6235）/最後買進日3月19日/有機白米」
「大亞（1609）/最後買進日3月19日/7-11商品卡35元」
「光聯（5315）/最後買進日3月19日/愛心皂」
「元晶（6443）/最後買進日3月19日/全家便利商店50元禮券」
🟡再考慮一下！3月24日至3月底截買專區
「智原（3035）/最後買進日3月24日/便利商店商品卡50元」
「中裕（4147）/最後買進日3月24日/超商50元商品卡」
「康普（4739）/最後買進日3月24日/超商35元禮物卡」
「正文（4906）/最後買進日3月24日/指甲剪套裝組」
「沛波（6248）/最後買進日3月24日/滋補強身甲魚全沛」
「台通（8011）/最後買進日3月24日/野餐墊」
「新光鋼（2031）/最後買進日3月24日/妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份」
「友訊（2332）/最後買進日3月24日/常健順暢益生菌」
「光群雷（2461）/最後買進日3月24日/陶瓷碗組」
「金寶（2312）/最後買進日3月24日/再生布卡夾」
「同欣電（6271）/最後買進日3月24日/妙管家八倍濃縮洗衣球」
「根基（2546）/最後買進日3月24日/環球購物中心禮券100元」
「雄獅（2731）/最後買進日3月24日/國內外團體旅遊兌換券700元」
「世紀鋼（9958）/最後買進日3月24日/青花瓷手柄不銹鋼餐具組」
「台苯（1310）/最後買進日3月24日/常健順暢益生菌」
「凱美（2375）/最後買進日3月24日/妙管家煥彩香氛洗衣球」
「國眾（5410）/最後買進日3月24日/全家便利店中杯美式咖啡卡乙張」
「萬泰科（6190）/最後買進日3月24日/萬泰ACT超透氣口罩」
「中興電（1513）/最後買進日3月24日/統一超商50元商品卡」
「伸興（1558）/最後買進日3月24日/抗菌洗手露」
「光洋科（1785）/最後買進日3月24日/伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂」
「動力-KY（6591）/最後買進日3月25日/全家便利商店禮物卡50元」
「軒郁（6703）/最後買進日3月25日/膠原飲品」
「東捷（8064）/最後買進日3月25日/統一超商35元商品卡。」
「元太（8069）/最後買進日3月25日/GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔液體皂」
「至上（8112）/最後買進日3月25日/無患子抗菌清潔組」
「富鼎（8261）/最後買進日3月25日/妙管家煥彩香氛洗衣球」
「中電（1611）/最後買進日3月25日/50元超商禮物卡」
「榮成（1909）/最後買進日3月25日/環保袋」
「矽統（2363）/最後買進日3月25日/工具組或歷年股東會紀念品或等值商品。」
「宏盛（2534）/最後買進日3月25日/白米」
「通嘉（3588）/最後買進日3月25日/便利商店提貨卡(美式咖啡)」
「達能（3686）/最後買進日3月25日/7-11商品卡35元」
「中化控股（3716）/最後買進日3月25日/綠的抗菌潔手慕斯」
「永日（4102）/最後買進日3月25日/香皂」
「國碳科（4754）/最後買進日3月25日/酒精噴霧筆」
「榮剛（5009）/最後買進日3月25日/順暢益生菌」
「虹堡（5258）/最後買進日3月25日/乖乖純水濕巾」
「禾昌（6158）/最後買進日3月25日/愛心手工皂」
「華興（6164）/最後買進日3月25日/妙管家洗潔精」
「力成（6239）/最後買進日3月25日/統一超商商品卡50元」
「康舒（6282）/最後買進日3月25日/鋅合金編織充電線」
「單井（3490）/最後買進日3月25日/小蘇打去污粉汙劑1組」
「國際中橡（2104）/最後買進日3月25日/折疊環保提包」
「大魯閣（1432）/最後買進日3月25日/4000元電子禮券禮包」
「友達（2409）/最後買進日3月25日/台灣產製真空包裝白米600公克」
「新纖（1409）/最後買進日3月25日/保溫保冷袋」
「中碳（1723）/最後買進日3月25日/7-11 商品卡 50元」
「瑞昱（2379）/最後買進日3月25日/全家便利商店88元禮物卡」
「廣明（6188）/最後買進日3月25日/蜂王清新植萃精華皂二入」
「頎邦（6147）/最後買進日3月25日/環保摺疊購物袋」
「明基材（8215）/最後買進日3月25日/護妍天使亮白水潤雙星保養限定組」
「禾瑞亞（3556）/最後買進日3月25日/統一超商35元商品卡」
「上緯投控（3708）/最後買進日3月25日/統一超商商品卡35元」
「友勁（6142）/最後買進日3月25日/神守精華膠囊」
「興能高（6558）/最後買進日3月25日/香皂」
「卜蜂（1215）/最後買進日3月25日/雞肉鬆乙包」
「精剛（1584）/最後買進日3月25日/順暢益生菌」
「葡萄王（1707）/最後買進日3月25日/葡萄王動能膠囊30粒/瓶」
「達方（8163）/最後買進日3月25日/保冰袋」
「大同（2371）/最後買進日3月25日/Luminarc純白強化餐具2件套」
「冠德（2520）/最後買進日3月25日/環球購物中心禮券100元」
「聯傑（3094）/最後買進日3月25日/便利貼」
「富采（3714）/最後買進日3月25日/Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組」
「聯嘉投控（3717）/最後買進日3月25日/櫻花碗二入」
「群聯（8299）/最後買進日3月25日/全家禮物卡100元」
「正德（2641）/最後買進日3月25日/7-11 35元商品卡」
「中美晶（5483）/最後買進日3月25日/法蘭絨毯」
「尖點（8021）/最後買進日3月25日/公益沐浴球」
「中化生（1762）/最後買進日3月25日/綠的抗菌潔手慕斯」
「盟立（2464）/最後買進日3月25日/義美提領券50元」
「華星光（4979）/最後買進日3月25日/統一超商中杯美式咖啡卡」
「聚和（6509）/最後買進日3月25日/自黏性便條紙」
「倉和（6538）/最後買進日3月25日/7-11 商品卡50元」
「創控（6909）/最後買進日3月25日/環保小麥便攜餐具套裝」
「宏捷科（8086）/最後買進日3月25日/統一超商咖啡卡35元」
「國統（8936）/最後買進日3月25日/7-11咖啡券35元」
「聯電（2303）/最後買進日3月25日/SNOOPY口袋保溫瓶」
「彰源（2030）/最後買進日3月25日/運動休閒毛巾襪」
「華通（2313）/最後買進日3月25日/南僑清潔用品」
「國巨（2327）/最後買進日3月25日/妙管家八倍濃縮洗衣球」
「連宇（2482）/最後買進日3月25日/沙威隆經典抗菌皂二入」
「瑞軒（2489）/最後買進日3月25日/真空壓縮收納袋組」
「零壹（3029）/最後買進日3月25日/統一超商商品卡50元」
「晶技（3042）/最後買進日3月25日/超商50元商品卡」
「泰碩（3338）/最後買進日3月25日/全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整」
「群創（3481）/最後買進日3月25日/時尚輕巧隨手杯」
「神達（3706）/最後買進日3月25日/嘉禾牌家常麵無添加麵條」
「立積（4968）/最後買進日3月25日/全家便利商店50元禮物卡」
「雷笛克光學（5230）/最後買進日3月25日/香皂」
「萬旭（6134）/最後買進日3月25日/線材收納袋」
「正隆（1904）/最後買進日3月26日/春風官方購物商城AeSHOP折價券$200」
「事欣科（4916）/最後買進日3月26日/統一超商50元商品卡」
「松上（6156）/最後買進日3月26日/香皂」
「中保科（9917）/最後買進日3月26日/統一超商或全家超商100元商品卡擇一」
「台橡（2103）/最後買進日3月26日/休閒運動襪子禮盒」
「偉詮電（2436）/最後買進日3月26日/香皂禮盒」
「聯詠（3034）/最後買進日3月26日/超商商品卡50元」
「愛地雅（8933）/最後買進日3月26日/香皂」
「鴻海（2317）/最後買進日3月26日/鴻海股東2026年專屬購物優惠」
「欣興（3037）/最後買進日3月26日/OK超商100元商品卡」
「亞諾法（4133）/最後買進日3月26日/統一超商35元商品卡」
「京元電子（2449）/最後買進日3月26日/鋼珠筆組」
「全新（2455）/最後買進日3月26日/商品卡35元」
「立碁（8111）/最後買進日3月26日/清淨海洗衣膠囊」
「佳世達（2352）/最後買進日3月26日/史努比陶瓷雙碗組」
「光環（3234）/最後買進日3月26日/保冷袋」
「玉晶光（3406）/最後買進日3月26日/7-11商品卡50元」
「矽格（6257）/最後買進日3月26日/7-11商品卡-面額50元」
「千附（8383）/最後買進日3月26日/蜂王拾光漫遊經典皂二入盒」
「高力（8996）/最後買進日3月26日/7-ELEVEN商品卡面額50元」
「和大（1536）/最後買進日3月26日/超商50元商品卡」
「聯鈞（3450）/最後買進日3月26日/印花樂山中健行琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒」
「鳳凰（5706）/最後買進日3月31日/鳳凰旅遊證件收納袋」
🟡深思熟慮！4月最後買進日專區
「宇峻（3546）/最後買進日4月1日/不鏽鋼調味罐」
「青雲（5386）/最後買進日4月1日/肥皂組」
「國光生（4142）/最後買進日4月1日/氣密保鮮罐」
「麗臺（2465）/最後買進日4月1日/深海原萃極效修護面膜」
「台驊投控（2636）/最後買進日4月2日/台灣茶摳滋養沐浴皂」
「輔信（2405）/最後買進日4月2日/康寧Amber 9吋湯盤」
「鈺創（5351）/最後買進日4月2日/全家便利商店50元商品卡」
「眾達-KY（4977）/最後買進日4月7日/全家35元禮物卡」
「中纖（1718）/最後買進日4月8日/燕窩飲一份」
「毛寶（1732）/最後買進日4月8日/毛寶小蘇打植萃香氛液體皂500g」
「圓剛（2417）/最後買進日4月8日/不鏽鋼保溫杯」
「飛宏（2457）/最後買進日4月8日/統一超商35元商品卡」
「達欣工（2535）/最後買進日4月8日/BLACK HAMMER耐熱玻璃法式濾壓壺」
「茂訊（3213）/最後買進日4月8日/鍋寶萬用不沾刀具三件組」
「千如（3236）/最後買進日4月8日/運動涼感巾」
「協易機（4533）/最後買進日4月8日/統一超商35元商品卡」
「時碩工業（4566）/最後買進日4月8日/折疊休閒帽」
「新應材（4749）/最後買進日4月8日/7-11商品卡」
「夆典（3052）/最後買進日4月8日/五合一工具組」
「大立（4716）/最後買進日4月8日/濕紙巾或等值商品」
「百和（9938）/最後買進日4月8日/竹炭襪2雙」
「懷特（4108）/最後買進日4月8日/清潔品」
「宏益（1452）/最後買進日4月9日/濕紙巾」
「晟銘電（3013）/最後買進日4月9日/三角斜背保溫保冷袋」
「研勤（3632）/最後買進日4月9日/包裝米」
「幃翔（6185）/最後買進日4月9日/好無比洗衣精」
「鑽全（1527）/最後買進日4月14日/統一超商35元商品卡」
「撼訊（6150）/最後買進日4月14日/時尚輕巧隨手杯200ml」
「智基（6294）/最後買進日4月15日/學費旅費兌換券500元」
「耿鼎（1524）/最後買進日4月15日/菜瓜布」
「聲寶（1604）/最後買進日4月15日/雨傘」
「競國（6108）/最後買進日4月15日/統一超商商品卡35元」
「康全電訊（8089）/最後買進日4月15日/蜂王清新植萃精華皂」
「阿瘦（8443）/最後買進日4月15日/感恩購物金500元現金抵用券」
「波若威（3163）/最後買進日4月15日/超商商品卡50元」
「三晃（1721）/最後買進日4月15日/商品卡」
「位速（3508）/最後買進日4月15日/統一超商商品卡50元」
「精星（8183）/最後買進日4月15日/FDK三號鹼性電池」
「錸德（2349）/最後買進日4月15日/洗衣機槽清潔錠」
「昆盈（2365）/最後買進日4月15日/頭戴式耳機」
「燿華（2367）/最後買進日4月15日/感應小夜燈」
「富爾特（6136）/最後買進日4月15日/手工香皂」
「旺矽（6223）/最後買進日4月15日/統一超商商品卡50元」
「威健（3033）/最後買進日4月15日/威健帆布提袋」
「新潤（6186）/最後買進日4月22日/7-11商品卡」
「中釉（1809）/最後買進日4月22日/氣墊襪」
「日馳（1526）/最後買進日4月22日/中杯熱美式咖啡券」
「力特（3051）/最後買進日4月22日/台灣製ESG公益砧板」
「浩鼎（4174）/最後買進日4月23日/超商35元禮物卡」
「關貿（6183）/最後買進日4月23日/7-11商品卡100元」
「萬潤（6187）/最後買進日4月23日/全家咖啡商品卡」
「元翎（4564）/最後買進日4月28日/洗碗精」
「永虹先進（6618）/最後買進日4月28日/超商五十元面額商品卡」
「喬福（1540）/最後買進日4月28日/伊莎貝爾櫻花抗菌皂」
資料來源：公開資訊觀測站（MOPS）、HiStock嗨投資理財社群、玩股網
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截至今（16）日為止，目前已經公布2026年股東會紀念品且最後買進日還沒過的，經過盤點一共還有205檔。其中有三分之一的公司、總計65檔今年選擇贈送「超商商品卡 / 禮物卡 / 超商咖啡提貨卡」。
超商部分涵蓋 7-11、全家、OK 超商等，面額從35元至最高100元不等。例如中石化、群聯、中保科、關貿這幾間公司都是發放100元額度的超商禮物卡。如果是愛喝咖啡的民眾，贈送超商咖啡提貨卡的也有8檔，包括「中鴻、國眾、通嘉、華星光、宏捷科、國統、日馳、萬潤」。
《NOWNEWS》特別整理最後買進日還未到期的股票一共有205檔，其中華宇藥（6621）明天就已經截買，其他有高達36檔股票也都是在本週四之前沒有買入就不能領取今年股東紀念品，民眾要自己多加留意時間，本文也將不斷更新最新股東會紀念品清單：
🟡最近截買專區「3月17日至3月19日」
「華宇藥（6621）/最後買進日3月17日/統一超商50元商品卡」
「合一（4743）/最後買進日3月18日/棉花田紅景天精華飲」
「昇陽半導體（8028）/最後買進日3月18日/原木隔熱桌墊」
「巨有科技（8227）/最後買進日3月18日/高露潔牙膏牙刷旅行組」
「亞電（4939）/最後買進日3月18日/統一超商35元商品卡」
「東鹼（1708）/最後買進日3月18日/小蘇打粉」
「泰豐（2102）/最後買進日3月18日/超商商品卡50元」
「均豪（5443）/最後買進日3月18日/磁吸可掛式開瓶器露營燈或等值商品」
「互動（6486）/最後買進日3月18日/全家便利商店禮物卡35元」
「兆勤（2444）/最後買進日3月18日/防疫消毒酒精瓶」
「東森（2614）/最後買進日3月18日/森美妍白茶賦活保濕素顏霜」
「力新（5202）/最後買進日3月18日/常健順暢益生菌」
「慧友（5484）/最後買進日3月18日/白人牙膏」
「廣運（6125）/最後買進日3月18日/便利商店禮物卡35元」
「智捷（8176）/最後買進日3月18日/香皂」
「東和鋼鐵（2006）/最後買進日3月19日/皮革質感修容組」
「慶豐富（9935）/最後買進日3月19日/全家商品券」
「廣華-KY（1338）/最後買進日3月19日/統一超商商品卡50元」
「廣豐（1416）/最後買進日3月19日/毛巾」
「中石化（1314）/最後買進日3月19日/統一超商100元商品卡 」
「日電貿（3090）/最後買進日3月19日/無患子潔手慕斯」
「九齊（6494）/最後買進日3月19日/香皂」
「恩德（1528）/最後買進日3月19日/7-11 50元商品卡」
「太極（4934）/最後買進日3月19日/超商商品卡新台幣35元」
「嘉裕（1417）/最後買進日3月19日/機能襪」
「中鴻（2014）/最後買進日3月19日/統一超商45元咖啡卡」
「鼎元（2426）/最後買進日3月19日/統一超商50元商品卡」
「志聖（2467）/最後買進日3月19日/磁吸可掛式開瓶器露營燈」
「台泥（1101）/最後買進日3月19日/折疊環保提包」
「中天（4128）/最後買進日3月19日/棉花田紅景天精華飲」
「信立（4303）/最後買進日3月19日/朝和生醫保健產品」
「華容（5328）/最後買進日3月19日/真空壓縮收納袋組」
「華孚（6235）/最後買進日3月19日/有機白米」
「大亞（1609）/最後買進日3月19日/7-11商品卡35元」
「光聯（5315）/最後買進日3月19日/愛心皂」
「元晶（6443）/最後買進日3月19日/全家便利商店50元禮券」
🟡再考慮一下！3月24日至3月底截買專區
「智原（3035）/最後買進日3月24日/便利商店商品卡50元」
「中裕（4147）/最後買進日3月24日/超商50元商品卡」
「康普（4739）/最後買進日3月24日/超商35元禮物卡」
「正文（4906）/最後買進日3月24日/指甲剪套裝組」
「沛波（6248）/最後買進日3月24日/滋補強身甲魚全沛」
「台通（8011）/最後買進日3月24日/野餐墊」
「新光鋼（2031）/最後買進日3月24日/妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份」
「友訊（2332）/最後買進日3月24日/常健順暢益生菌」
「光群雷（2461）/最後買進日3月24日/陶瓷碗組」
「金寶（2312）/最後買進日3月24日/再生布卡夾」
「同欣電（6271）/最後買進日3月24日/妙管家八倍濃縮洗衣球」
「根基（2546）/最後買進日3月24日/環球購物中心禮券100元」
「雄獅（2731）/最後買進日3月24日/國內外團體旅遊兌換券700元」
「世紀鋼（9958）/最後買進日3月24日/青花瓷手柄不銹鋼餐具組」
「台苯（1310）/最後買進日3月24日/常健順暢益生菌」
「凱美（2375）/最後買進日3月24日/妙管家煥彩香氛洗衣球」
「國眾（5410）/最後買進日3月24日/全家便利店中杯美式咖啡卡乙張」
「萬泰科（6190）/最後買進日3月24日/萬泰ACT超透氣口罩」
「中興電（1513）/最後買進日3月24日/統一超商50元商品卡」
「伸興（1558）/最後買進日3月24日/抗菌洗手露」
「光洋科（1785）/最後買進日3月24日/伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂」
「動力-KY（6591）/最後買進日3月25日/全家便利商店禮物卡50元」
「軒郁（6703）/最後買進日3月25日/膠原飲品」
「東捷（8064）/最後買進日3月25日/統一超商35元商品卡。」
「元太（8069）/最後買進日3月25日/GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔液體皂」
「至上（8112）/最後買進日3月25日/無患子抗菌清潔組」
「富鼎（8261）/最後買進日3月25日/妙管家煥彩香氛洗衣球」
「中電（1611）/最後買進日3月25日/50元超商禮物卡」
「榮成（1909）/最後買進日3月25日/環保袋」
「矽統（2363）/最後買進日3月25日/工具組或歷年股東會紀念品或等值商品。」
「宏盛（2534）/最後買進日3月25日/白米」
「通嘉（3588）/最後買進日3月25日/便利商店提貨卡(美式咖啡)」
「達能（3686）/最後買進日3月25日/7-11商品卡35元」
「中化控股（3716）/最後買進日3月25日/綠的抗菌潔手慕斯」
「永日（4102）/最後買進日3月25日/香皂」
「國碳科（4754）/最後買進日3月25日/酒精噴霧筆」
「榮剛（5009）/最後買進日3月25日/順暢益生菌」
「虹堡（5258）/最後買進日3月25日/乖乖純水濕巾」
「禾昌（6158）/最後買進日3月25日/愛心手工皂」
「華興（6164）/最後買進日3月25日/妙管家洗潔精」
「力成（6239）/最後買進日3月25日/統一超商商品卡50元」
「康舒（6282）/最後買進日3月25日/鋅合金編織充電線」
「單井（3490）/最後買進日3月25日/小蘇打去污粉汙劑1組」
「國際中橡（2104）/最後買進日3月25日/折疊環保提包」
「大魯閣（1432）/最後買進日3月25日/4000元電子禮券禮包」
「新纖（1409）/最後買進日3月25日/保溫保冷袋」
「中碳（1723）/最後買進日3月25日/7-11 商品卡 50元」
「瑞昱（2379）/最後買進日3月25日/全家便利商店88元禮物卡」
「廣明（6188）/最後買進日3月25日/蜂王清新植萃精華皂二入」
「頎邦（6147）/最後買進日3月25日/環保摺疊購物袋」
「明基材（8215）/最後買進日3月25日/護妍天使亮白水潤雙星保養限定組」
「禾瑞亞（3556）/最後買進日3月25日/統一超商35元商品卡」
「上緯投控（3708）/最後買進日3月25日/統一超商商品卡35元」
「友勁（6142）/最後買進日3月25日/神守精華膠囊」
「興能高（6558）/最後買進日3月25日/香皂」
「卜蜂（1215）/最後買進日3月25日/雞肉鬆乙包」
「精剛（1584）/最後買進日3月25日/順暢益生菌」
「葡萄王（1707）/最後買進日3月25日/葡萄王動能膠囊30粒/瓶」
「達方（8163）/最後買進日3月25日/保冰袋」
「大同（2371）/最後買進日3月25日/Luminarc純白強化餐具2件套」
「冠德（2520）/最後買進日3月25日/環球購物中心禮券100元」
「聯傑（3094）/最後買進日3月25日/便利貼」
「富采（3714）/最後買進日3月25日/Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組」
「聯嘉投控（3717）/最後買進日3月25日/櫻花碗二入」
「群聯（8299）/最後買進日3月25日/全家禮物卡100元」
「正德（2641）/最後買進日3月25日/7-11 35元商品卡」
「中美晶（5483）/最後買進日3月25日/法蘭絨毯」
「尖點（8021）/最後買進日3月25日/公益沐浴球」
「中化生（1762）/最後買進日3月25日/綠的抗菌潔手慕斯」
「盟立（2464）/最後買進日3月25日/義美提領券50元」
「華星光（4979）/最後買進日3月25日/統一超商中杯美式咖啡卡」
「聚和（6509）/最後買進日3月25日/自黏性便條紙」
「倉和（6538）/最後買進日3月25日/7-11 商品卡50元」
「創控（6909）/最後買進日3月25日/環保小麥便攜餐具套裝」
「宏捷科（8086）/最後買進日3月25日/統一超商咖啡卡35元」
「國統（8936）/最後買進日3月25日/7-11咖啡券35元」
「聯電（2303）/最後買進日3月25日/SNOOPY口袋保溫瓶」
「華通（2313）/最後買進日3月25日/南僑清潔用品」
「國巨（2327）/最後買進日3月25日/妙管家八倍濃縮洗衣球」
「連宇（2482）/最後買進日3月25日/沙威隆經典抗菌皂二入」
「瑞軒（2489）/最後買進日3月25日/真空壓縮收納袋組」
「零壹（3029）/最後買進日3月25日/統一超商商品卡50元」
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「泰碩（3338）/最後買進日3月25日/全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整」
「群創（3481）/最後買進日3月25日/時尚輕巧隨手杯」
「神達（3706）/最後買進日3月25日/嘉禾牌家常麵無添加麵條」
「立積（4968）/最後買進日3月25日/全家便利商店50元禮物卡」
「雷笛克光學（5230）/最後買進日3月25日/香皂」
「萬旭（6134）/最後買進日3月25日/線材收納袋」
「正隆（1904）/最後買進日3月26日/春風官方購物商城AeSHOP折價券$200」
「事欣科（4916）/最後買進日3月26日/統一超商50元商品卡」
「松上（6156）/最後買進日3月26日/香皂」
「中保科（9917）/最後買進日3月26日/統一超商或全家超商100元商品卡擇一」
「台橡（2103）/最後買進日3月26日/休閒運動襪子禮盒」
「偉詮電（2436）/最後買進日3月26日/香皂禮盒」
「聯詠（3034）/最後買進日3月26日/超商商品卡50元」
「愛地雅（8933）/最後買進日3月26日/香皂」
「鴻海（2317）/最後買進日3月26日/鴻海股東2026年專屬購物優惠」
「欣興（3037）/最後買進日3月26日/OK超商100元商品卡」
「亞諾法（4133）/最後買進日3月26日/統一超商35元商品卡」
「京元電子（2449）/最後買進日3月26日/鋼珠筆組」
「全新（2455）/最後買進日3月26日/商品卡35元」
「立碁（8111）/最後買進日3月26日/清淨海洗衣膠囊」
「佳世達（2352）/最後買進日3月26日/史努比陶瓷雙碗組」
「光環（3234）/最後買進日3月26日/保冷袋」
「玉晶光（3406）/最後買進日3月26日/7-11商品卡50元」
「矽格（6257）/最後買進日3月26日/7-11商品卡-面額50元」
「千附（8383）/最後買進日3月26日/蜂王拾光漫遊經典皂二入盒」
「高力（8996）/最後買進日3月26日/7-ELEVEN商品卡面額50元」
「和大（1536）/最後買進日3月26日/超商50元商品卡」
「聯鈞（3450）/最後買進日3月26日/印花樂山中健行琥珀茶色耐熱玻璃保鮮盒」
「鳳凰（5706）/最後買進日3月31日/鳳凰旅遊證件收納袋」
「宇峻（3546）/最後買進日4月1日/不鏽鋼調味罐」
「青雲（5386）/最後買進日4月1日/肥皂組」
「國光生（4142）/最後買進日4月1日/氣密保鮮罐」
「麗臺（2465）/最後買進日4月1日/深海原萃極效修護面膜」
「台驊投控（2636）/最後買進日4月2日/台灣茶摳滋養沐浴皂」
「輔信（2405）/最後買進日4月2日/康寧Amber 9吋湯盤」
「鈺創（5351）/最後買進日4月2日/全家便利商店50元商品卡」
「眾達-KY（4977）/最後買進日4月7日/全家35元禮物卡」
「中纖（1718）/最後買進日4月8日/燕窩飲一份」
「毛寶（1732）/最後買進日4月8日/毛寶小蘇打植萃香氛液體皂500g」
「圓剛（2417）/最後買進日4月8日/不鏽鋼保溫杯」
「飛宏（2457）/最後買進日4月8日/統一超商35元商品卡」
「達欣工（2535）/最後買進日4月8日/BLACK HAMMER耐熱玻璃法式濾壓壺」
「茂訊（3213）/最後買進日4月8日/鍋寶萬用不沾刀具三件組」
「千如（3236）/最後買進日4月8日/運動涼感巾」
「協易機（4533）/最後買進日4月8日/統一超商35元商品卡」
「時碩工業（4566）/最後買進日4月8日/折疊休閒帽」
「新應材（4749）/最後買進日4月8日/7-11商品卡」
「夆典（3052）/最後買進日4月8日/五合一工具組」
「大立（4716）/最後買進日4月8日/濕紙巾或等值商品」
「百和（9938）/最後買進日4月8日/竹炭襪2雙」
「懷特（4108）/最後買進日4月8日/清潔品」
「宏益（1452）/最後買進日4月9日/濕紙巾」
「晟銘電（3013）/最後買進日4月9日/三角斜背保溫保冷袋」
「研勤（3632）/最後買進日4月9日/包裝米」
「幃翔（6185）/最後買進日4月9日/好無比洗衣精」
「鑽全（1527）/最後買進日4月14日/統一超商35元商品卡」
「撼訊（6150）/最後買進日4月14日/時尚輕巧隨手杯200ml」
「智基（6294）/最後買進日4月15日/學費旅費兌換券500元」
「耿鼎（1524）/最後買進日4月15日/菜瓜布」
「聲寶（1604）/最後買進日4月15日/雨傘」
「競國（6108）/最後買進日4月15日/統一超商商品卡35元」
「康全電訊（8089）/最後買進日4月15日/蜂王清新植萃精華皂」
「阿瘦（8443）/最後買進日4月15日/感恩購物金500元現金抵用券」
「波若威（3163）/最後買進日4月15日/超商商品卡50元」
「三晃（1721）/最後買進日4月15日/商品卡」
「位速（3508）/最後買進日4月15日/統一超商商品卡50元」
「精星（8183）/最後買進日4月15日/FDK三號鹼性電池」
「錸德（2349）/最後買進日4月15日/洗衣機槽清潔錠」
「昆盈（2365）/最後買進日4月15日/頭戴式耳機」
「燿華（2367）/最後買進日4月15日/感應小夜燈」
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「新潤（6186）/最後買進日4月22日/7-11商品卡」
「中釉（1809）/最後買進日4月22日/氣墊襪」
「日馳（1526）/最後買進日4月22日/中杯熱美式咖啡券」
「力特（3051）/最後買進日4月22日/台灣製ESG公益砧板」
「浩鼎（4174）/最後買進日4月23日/超商35元禮物卡」
「關貿（6183）/最後買進日4月23日/7-11商品卡100元」
「萬潤（6187）/最後買進日4月23日/全家咖啡商品卡」
「元翎（4564）/最後買進日4月28日/洗碗精」
「永虹先進（6618）/最後買進日4月28日/超商五十元面額商品卡」
「喬福（1540）/最後買進日4月28日/伊莎貝爾櫻花抗菌皂」
資料來源：公開資訊觀測站（MOPS）、HiStock嗨投資理財社群、玩股網