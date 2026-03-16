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股東紀念品205檔還能買入！超商禮物卡佔據三分之一

目前已經公布2026年股東會紀念品且最後買進日還沒過的，經過盤點一共還有205檔

▲今年已經有65家上市櫃公司宣布今年股東紀念品發放超商禮物卡、商品卡或咖啡提貨卡。（圖/Threads）

（不斷更新）

2026股東紀念品全攻略！205檔完整清單「多檔即將最後買入」

其中華宇藥（6621）明天就已經截買，其他有高達36檔股票也都是在本週四之前沒有買入就不能領取今年股東紀念品

最近截買專區「3月17日至3月19日」

▲台泥2026年股東會紀念品為摩卡色與橘棕色的「多功能折疊環保旅行袋」。（圖／台泥提供）

再考慮一下！3月24日至3月底截買專區

▲大魯閣公布2026股東紀念品，只要1股就能領市價超過4000元的大禮包，若擁有1000股以上，再多拿1000元抵用券。（圖／大魯閣提供 taroko.com.tw）

▲聯電2026年股東會紀念品爲SNOOPY保溫瓶，有白藍兩款超可愛。（圖／聯電提供）

▲不少公司今年股東會禮品皆是超商禮品卡，實用性高股民都超喜歡。（圖/記者林汪靜攝）

深思熟慮！4月最後買進日專區