近幾日台灣頻傳地震，南台灣地震活動今年2月下旬開始變多，雖然規模都在3.5到4.5之間，但頻繁的地震還是令人擔憂，地震學者石瑞銓表示，雲嘉南一帶地震幾乎是從0121大埔地震衍生來的，地底下的能量在平衡時，地殼最脆弱處會一直破裂導致地震，民眾只能時刻做好防災準備。過去地震時常聽說要開門、跑到空曠的地方，但現在已經被推翻，其中有一些還可能會造成生命危險，《NOWNEWS》一次整理地震保命法、高樓層民眾遇到地震逃生方法。
過去經常聽到地震時要趕快把門打開、躲到冰箱等大型傢俱、家電旁邊，但現在防災單位強調，地震發生時的首要原則，是要保護自己，如果在地震時於結構不穩固的室內開門、衝到樓梯或電梯，很容易讓自己暴露在危險之中。另外，躲在冰箱等大型傢俱、家電旁邊，很可能會有家具移位、擠壓身體的情況。住在高樓層的民眾，也要小心不要亂跑出門，地震時高樓晃動的時間會更長，會讓人在移動的時候失去平衡，萬一跌倒反而會受傷。
高樓層3步驟保命法
新竹縣政府表示，高樓層避難有保命「DCH」3步驟，包括趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on），強調「就地避難」比起倉皇逃生重要。
1、趴下（Drop）：降低重心，避免被搖晃甩出或跌倒。
2、掩護（Cover）：躲在堅固的桌子下，或是結構柱旁，保護頭部與頸部。若是在床上睡覺時發生地震，要留在床上保持抱頭姿勢，並抓起棉被或枕頭蓋住頭部和頸部，直到地震停止。
3、穩住（Hold on）： 抓住桌腳，隨桌子移動，直到搖晃停止。
高樓層專屬「4不」原則
1、不准搭乘電梯：地震可能導致停電或電梯軌道變形，受困其中的風險極高。如果人剛好在電梯內，立即按過每一個樓層按鈕，在最先停下的樓層迅速離開。
2、不要急著往外衝：高樓層距離地面遠，搖晃中在樓梯間奔跑極易摔傷。建築物外牆的瓷磚、玻璃容易掉落，待在室內相對安全。
3、不要躲在窗戶旁：強震可能導致大片景觀窗碎裂，應遠離玻璃窗、吊燈及未固定的櫥櫃。
4、不要驚慌大叫：保持冷靜觀測周遭環境，避免因過度恐慌做出錯誤判斷。
緊急避難包6類物品準備好 放玄關、門口隨時可拿
平時也可準備好緊急避難包，放在門口、玄關等，靠近出口的地方，確保出門前，或一出房門就可以拿到，當地震發生且需要緊急撤離時，請記住「穿上鞋子、拿取避難包、戴上安全帽」，確定身體做好防護在進行撤離，才能將受傷風險降至最低。另外，緊急避難包也要每半年定期檢查內容物有效期限、是否還能運作等。
1、緊急糧食與飲水：準備至少3天份的飲用水、高熱量餅乾、巧克力或真空速食。若家中有嬰幼兒，請務必準備奶粉與真空副食品。
2、醫療與個人衛生用品：除了基本的優碘、紗布、棉花棒外，家中的常備藥品（如慢性病藥物）也別忘了。乾洗手、口罩、濕紙巾與女性生理用品也是維持衛生、避免感染的關鍵。
3、禦寒與輕便衣物：包含輕便外套、襪子、暖暖包，甚至一個小型睡袋。建議備妥一雙厚底鞋放在包內或包旁，防止逃生途中被碎石或玻璃刺傷。
4、貴重物品與證件：準備身分證、健保卡影本、存摺影本，並準備少量現金與零錢（用於公共電話或自動販賣機）。
5、通訊與照明工具：手電筒（含備用電池）、行動電源、哨子、小型收音機。哨子在受困時能節省體力，是極為重要的求救工具。
6、特殊需求物資：家中有寵物的家庭，應額外準備寵物糧食與牽繩；嬰兒家庭則需備足尿布與背帶。
資料來源：新竹縣政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
高樓層3步驟保命法
新竹縣政府表示，高樓層避難有保命「DCH」3步驟，包括趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on），強調「就地避難」比起倉皇逃生重要。
1、趴下（Drop）：降低重心，避免被搖晃甩出或跌倒。
2、掩護（Cover）：躲在堅固的桌子下，或是結構柱旁，保護頭部與頸部。若是在床上睡覺時發生地震，要留在床上保持抱頭姿勢，並抓起棉被或枕頭蓋住頭部和頸部，直到地震停止。
3、穩住（Hold on）： 抓住桌腳，隨桌子移動，直到搖晃停止。
1、不准搭乘電梯：地震可能導致停電或電梯軌道變形，受困其中的風險極高。如果人剛好在電梯內，立即按過每一個樓層按鈕，在最先停下的樓層迅速離開。
2、不要急著往外衝：高樓層距離地面遠，搖晃中在樓梯間奔跑極易摔傷。建築物外牆的瓷磚、玻璃容易掉落，待在室內相對安全。
3、不要躲在窗戶旁：強震可能導致大片景觀窗碎裂，應遠離玻璃窗、吊燈及未固定的櫥櫃。
4、不要驚慌大叫：保持冷靜觀測周遭環境，避免因過度恐慌做出錯誤判斷。
平時也可準備好緊急避難包，放在門口、玄關等，靠近出口的地方，確保出門前，或一出房門就可以拿到，當地震發生且需要緊急撤離時，請記住「穿上鞋子、拿取避難包、戴上安全帽」，確定身體做好防護在進行撤離，才能將受傷風險降至最低。另外，緊急避難包也要每半年定期檢查內容物有效期限、是否還能運作等。
1、緊急糧食與飲水：準備至少3天份的飲用水、高熱量餅乾、巧克力或真空速食。若家中有嬰幼兒，請務必準備奶粉與真空副食品。
2、醫療與個人衛生用品：除了基本的優碘、紗布、棉花棒外，家中的常備藥品（如慢性病藥物）也別忘了。乾洗手、口罩、濕紙巾與女性生理用品也是維持衛生、避免感染的關鍵。
3、禦寒與輕便衣物：包含輕便外套、襪子、暖暖包，甚至一個小型睡袋。建議備妥一雙厚底鞋放在包內或包旁，防止逃生途中被碎石或玻璃刺傷。
4、貴重物品與證件：準備身分證、健保卡影本、存摺影本，並準備少量現金與零錢（用於公共電話或自動販賣機）。
5、通訊與照明工具：手電筒（含備用電池）、行動電源、哨子、小型收音機。哨子在受困時能節省體力，是極為重要的求救工具。
6、特殊需求物資：家中有寵物的家庭，應額外準備寵物糧食與牽繩；嬰兒家庭則需備足尿布與背帶。