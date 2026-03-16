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受到去年房市熱度降溫，亞泥去年第四季「旺季不旺」，水泥跟混凝土出貨量減少，但中國市場惡性競爭減少，亞泥對2026年目前採「謹慎樂觀」，預期房市呈現「量平價盤整」。另，土方之亂後新制，有助改善建案清運卡關問題，但仍影響短期水泥出貨節奏。亞洲水泥今（16）日舉辦法說會，去年整體獲利在第四季回落，因在中國考量產能置換有一次性資產減損，但競爭狀況改善，惡性競爭減少、報價止穩，且煤炭成本下降，全年營業利益仍成長；同時台灣則面臨房市熱度下降，水泥、混凝土出貨量減少，但報價仍穩健，因為科技廠辦對高品質混凝土需求提升，因此毛利仍是增長。亞泥預估，全年水泥噸毛利大致與2025年相當。2025年全年噸毛利約25元，2026年第一季則因基期較高與市場因素，預估約與2025年第四季相近，約20元左右。另外，在中國「十五五」發展下，亞泥指出，市場由「高速增長」轉向「高品質發展」，預估未來不再追求量的擴張，進入結構調整期呈現「低位企穩」，行業競爭重心將從價格競爭轉向效率與成本競爭。預期未來房地產政策仍以去庫存為主、買氣仍淡，對水泥需求下降放緩趨勢。在供給面，仍仰賴企業自律執行錯峰生產。我國今年五月即將繳碳費。亞泥指出，台灣碳成本每噸約20塊，換算水泥生產成本，每噸影響約16元；整年碳費影響成本約5,000萬元。在中國目前則是透過「碳交易」管理，水泥業在去年加入，初始免費配額還算寬裕，若沒有超過2024年水準不用繳交額外費用，預期多數同業不受影響，但之後會用碳排放強度控制，未來減碳壓力會增加。