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國泰金控今（16）日舉行今（2026）年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，受惠AI成長動能，國泰台大產學合作團隊將今年台灣經濟成長率預測值從3%上調至5.8%。不過，美以伊戰事爆發令能源價格跳漲與金融市場動盪，增添第2季經濟前景的不確定性，研判6成機率由「朗」轉為「陰」，同時，台灣通膨壓力升高，但仍有緩衝空間，因此，預估本周四央行將維持政策利率不變，第2季金融情勢指數可能在「寬鬆」區間內偏下震盪。國泰台大產學合作團隊分析，受惠AI成長動能，科技大廠雲端支出成長率與去年相當，加上主權AI、企業擴大應用需求，帶動出口與供應鏈投資，上修2026年台灣經濟成長率預測值至5.8%。不過，美以伊戰事爆發，中東緊張局勢不確定性高，擴大2026年經濟成長率預測區間，研判有80%的機率落在3%至8%（原1.5%至4.5%）。同時，國泰台大產學合作團隊指出，受惠於AI投資暢旺與股市財富效果，第1季台灣景氣將維持穩健成長。不過，美以伊戰事爆發令能源價格跳漲與金融市場動盪，增添第2季經濟前景的不確定性，研判2026年第2季台灣經濟氣候，將由「朗」轉為「陰」，出現機率將在60%以上。此外，美以伊戰事引發能源供應擔憂，金融市場劇烈震盪，主要地區金融情勢指數同步走低。國泰台大產學合作團隊研判，中東緊張局勢令台灣通膨壓力升高，然政府短期執行吸收措施，且1至2月CPI年成長率平均值僅1.23%，尚具緩衝空間，預期台灣央行3月將維持利率不變。由於台股1-2月強勢上漲，今年第1季台灣金融情勢指數（FCI）保持在「寬鬆」區間。展望第2季，國泰台大產學合作團隊預估，市場將密切關注中東局勢進展，以及Fed新任主席的降息傾向，投資態度略偏保守，研判金融情勢指數可能在「寬鬆」區間內偏下震盪。國泰台大產學合作團隊也提到，台灣今年經濟成長仍受5大因素影響，包括一、中東地緣政治衝突再起，油氣供應不確定性引發能源價格波動，增添通膨與景氣風險；二、美國擴大232、301貿易調查，關稅政策持續限制全球貿易成長；三、AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；四、Fed新任主席政策立場的不確定性，可能影響美國景氣與通膨波動；五、中國兩會維持擴張性財政與貨幣政策，能否支撐景氣待觀察。