信義房屋根據預售屋實價登錄揭露數據統計，今年1月全台預售屋交易量為3106件，雖然年減26%，不過已經連續4個月都守住3000件大關，反映預售屋市場在明顯量縮後，也開始進入築底期。在六都之中，還是以雙北的表現相對穩定，年減幅度都不到2成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年329檔期建商不急著推案，整體預售屋市場呈現「個案表現」的情況。
量低築底期 有優勢個案表現佳
曾敬德表示，預售屋市場過去5年單月均量來到7600件，但現在僅有過去5年單月均量一半不到的水準，而且已經連續10個月單月均量都在4000件以內，反映出市場已經進入低量的築底期間。
今年329檔期開發商也不急著推案，目前市場上呈現「個案表現」的市況，有品牌的建商、大面積基地、平面車位與價格有競爭優勢的個案，仍有機會順銷。接下來需要觀察供給量比較大的區域，開發商會如何因應。
雙北預售市場穩定 科技業題材支撐力度下降
統計顯示，雙北市表現相對穩定，台北市今年1月預售揭露300件，年減13%，新北市789件年減15%，雙北表現都優於六都整體的年減26%，交易比較悶的區域則有桃園市533件，年減35%，台中市343件年減31%，高雄市241件年減幅達47%。
近年房價飆漲的區域，尤其受到科技業投資帶動房價飆漲區，這波量縮幅度也相對明顯，顯示投資退場後，市場開始面對高漲的房價，自用型買方心態也更為謹慎，開發商的財務能力也會在這波修正中顯得格外重要，多數的中大型開發商都有不景氣的經營經驗，應該可以順利度過，不過趁景氣熱絡才進場的小型開發商，籌資能力就會是一個關鍵。
資料來源：信義房屋、實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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曾敬德表示，預售屋市場過去5年單月均量來到7600件，但現在僅有過去5年單月均量一半不到的水準，而且已經連續10個月單月均量都在4000件以內，反映出市場已經進入低量的築底期間。
今年329檔期開發商也不急著推案，目前市場上呈現「個案表現」的市況，有品牌的建商、大面積基地、平面車位與價格有競爭優勢的個案，仍有機會順銷。接下來需要觀察供給量比較大的區域，開發商會如何因應。
統計顯示，雙北市表現相對穩定，台北市今年1月預售揭露300件，年減13%，新北市789件年減15%，雙北表現都優於六都整體的年減26%，交易比較悶的區域則有桃園市533件，年減35%，台中市343件年減31%，高雄市241件年減幅達47%。
近年房價飆漲的區域，尤其受到科技業投資帶動房價飆漲區，這波量縮幅度也相對明顯，顯示投資退場後，市場開始面對高漲的房價，自用型買方心態也更為謹慎，開發商的財務能力也會在這波修正中顯得格外重要，多數的中大型開發商都有不景氣的經營經驗，應該可以順利度過，不過趁景氣熱絡才進場的小型開發商，籌資能力就會是一個關鍵。
資料來源：信義房屋、實價登錄
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