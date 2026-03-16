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▲節目上週邀請到韓流天團SUPER JUNIOR神童（左）、利特（中）2位巨星擔任飛行評審。（圖／華視提供）

獲封「北醫林志玲」吳若湄曾參加選美、入圍金鐘獎

神童、利特助陣！《宇宙啦啦隊》收視破1創新高

在談及願意接下評審重擔的契機，他坦言最在意的是選秀節目會「 趕鴨子上架」，但看到這份企劃的前期規畫時， 他被製作單位的誠意深深打動，製作單位卻願意用「時間」 去換取這群女孩的「成長」，讓他直言這才是真正能挖掘出潛力新星的沃土， 也是決定全心投入的關鍵原因。





大型選秀節目《宇宙啦啦隊》上週末播出第二集，邀請到韓流天團SUPER JUNIOR神童、利特2位巨星擔任飛行評審，選手們各個發揮所長。被稱作「北醫林志玲」的吳若湄，曾以世界選美比賽嶄露頭角，她在挑戰經典曲〈Sorry, Sorry〉時搭配創意魔術，讓利特看了忍不住激動直呼：「那個魔術我好想學！」吳若湄有著亮眼外型，一雙水汪汪的大眼神似第一名模林志玲，引起熱議，就讀台北醫學大學的她，不僅曾參加世界選美比賽，11歲更憑著電視劇《天使的收音機》入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」，陸續參與多部戲劇演出。這次參加《宇宙啦啦隊》，她出奇不意在演出中加入「創意魔術」，讓評審利特直呼：「那個魔術我好想學！」而吳若湄賽後透露，除了魔術表演的興趣外，還向媽媽苦學高難度的「川劇變臉」，希望接下來節目中有機會展現。最新一集節目開啟「傳奇偶像舞台」舞蹈挑戰，24位晉級女孩們分組挑戰SUPER JUNIOR三首代表作〈Sorry, Sorry〉、〈Black Suit〉、〈Mr. Simple〉，沒想到夢想家啦啦隊MOMO卻意外發生舞台失誤，走位途中墨鏡不慎滑落，但她處變不驚的臨場反應反而更勝一籌，獲得評審稱讚，被選為該組的MVP。《宇宙啦啦隊》邀來神童、利特助陣，收視率飆出破1新高，在華視「15至19歲女性」及緯來綜合台「20至24歲男性」分眾族群中表現尤為亮眼，數位表現更蟬聯台灣大哥大 MyVideo 綜藝榜冠軍，展現出橫跨螢幕與平台的超強吸粉實力，節目精準獵取年輕世代目光。擔任MC及評審長的Energy成員「牛奶」葉乃文，