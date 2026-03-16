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北市某大學的，前男友除了惹出「」，還有一件罪證確鑿的案子，他打完教授女兒不到半個月，，報警追查發現，前男友能摸進家裡是因為事先偷走女生的鑰匙和磁卡，教授全家無奈之下被迫換整套，以免「家暴男」再度侵門踏戶。本案發生在2023年4月5日下午1點多，教授女兒的王姓前男友因分手後連絡不上女方，闖進對方住家並在教授女兒檢警最初獲報調查，以為王姓男子爬住宅外的圍欄再翻過窗戶進入教授家中，後續偵辦才檢方另外分案偵辦王姓男子偷鑰匙的犯行，先偵結起訴他侵入住宅，士林地院判決拘役15天、可易科罰金1萬5千元，，高等法院駁回，全案定讞。判決書提及王姓男子有意調解，但因教授女兒沒有意願而未能成立；，至於王姓男子想藉由轉學考跟女兒繼續念同一間大學而違反保護令遭起訴，法院2度判無罪，教授不強求上訴翻盤，目前會接受判決結果。