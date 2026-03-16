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國民黨主席鄭麗文宣布今年上半年希望能見中國國家主席習近平。國民黨副主席蕭旭岑今（16）日說，目前沒有「鄭習會」時間點，但此行有助為兩岸關係「定錨」，若上半年能降低台海緊張情勢，下半年進入選舉熱季後，各縣市議題將回歸民生經濟，兩岸議題自然退居二線，黨內參選同志不必擔心。蕭旭岑今接受中廣節目《千秋萬事》專訪，他說，當前國際局勢變化，中國逐漸成為相對穩定力量，今年初以來多位西方領袖也陸續與習近平會面，若能促成「鄭習會」，不僅有助兩岸和平，也能對區域局勢發揮定錨作用。談到對美軍購，蕭旭岑表示，台灣與美國關係密切，軍購勢所必然，但國民黨主張「3800億+N」是憂心民進黨灌水、需求不明，應務實評估如何最有利於台灣，同時也要務實面對中國崛起與兩岸軍事落差，不能只靠軍備競賽或將台灣武裝成「豪豬」來尋求和平，對美軍購與兩岸關係都必須兼顧。此外，主持人王淺秋提到有媒體人認為國民黨若不與鄭麗文切割，2026年恐失7個縣市。蕭旭岑回應，《TVBS》最新民調顯示，鄭麗文上任後國民黨支持度已與民進黨平分秋色，國民黨支持度35%，加上民眾黨26%，藍白合計達61%，顯示其路線獲得主流民意支持。