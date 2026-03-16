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▲2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰將在3月14日開打。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026世界棒球經典賽「委內瑞拉VS義大利」資訊

2026年世界棒球經典賽4強對戰組合

委內瑞拉隊 VS 義大利隊先發投手解析

2026 WBC經典賽委內瑞拉觀戰重點

▲委內瑞拉隊長、明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）接受訪問時，語帶哽咽地吐露了支撐球隊擊敗強敵的動力來源，全是為了家鄉3000萬國民的期盼。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽委內瑞拉30人名單

▲委內瑞拉爆冷擊敗日本，繼2009年之後重返4強。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026 WBC經典賽義大利隊觀戰重點

▲義大利終場以8：6險勝波多黎各，創下隊史首度闖進經典賽四強的壯舉。其中多拉吉歐（J.J. D’Orazio）單場繳出雙安、3打點的驚人表現，成為此役進攻端的最大功臣。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽義大利隊30人名單

▲儘管球隊陣容中有許多美籍大聯盟名將助陣，但若考慮到賽前各界的預測，義大利代表隊在2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）的表現只能用「爆冷」來形容。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典觀戰重點

▲WBC經典賽八強階段落幕，美國、多明尼加、委內瑞拉、義大利4支球隊脫穎而出，晉級四強。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強戰第二場比賽，將在3月17日由委內瑞拉對決義大利，勝者將和由美國來爭奪本屆冠軍，委內瑞拉本屆扳倒衛冕軍日本，在動盪不安的國內政治環境下，帶給國民希望；而足球強國義大利則是靠著美籍軍團一路爆冷，成為本屆賽事最大黑馬。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理「委義大戰」資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供讀者參考。： 2026年3月17日08:00（台灣時間）： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）： 義大利與委內瑞拉在2006年與2009年的賽事中曾三度交手，但戰況並不拉鋸：委內瑞拉贏得了全部三場比賽，總比分為23：1。然而到了2017年，兩隊進行了兩場精彩絕倫的比賽，其中還包括一場決定晉級複賽席次的加賽（加賽機制在現行世界棒球經典賽規則下已不復存在）。第一場比賽中，委內瑞拉在戲劇性的拉鋸戰後以11-10險勝。委內瑞拉在克服0-5的落後僵局後，於9局上靠著Salvador Perez面對左右開弓投手Pat Venditte擊出的兩分全壘打，取得10-8領先。但義大利在9局下展開反撲，靠著Chris Colabello的內野滾地球追回1分，隨後Gavin Cecchini的安打扳平比數。義大利本想在正規賽直接取勝，但委內瑞拉中外野手Ender Inciarte精準長傳刺殺了跑向本壘的Drew Butera，將比賽帶入延長賽。到了11局，Martin Prado擊出二壘安打送回Jose Altuve，奠定勝局。隨後兩隊在加賽碰頭，爭奪分組第二的晉級資格。這場比賽中，「紅酒軍團」（El Vinotinto，委內瑞拉暱稱）原本以1-2落後，義大利的兩分打點全由John Andreoli包辦。然而委內瑞拉在9局發動猛攻：Miguel Cabrera擊出追平全壘打，Rougned Odor敲出超前安打送回Victor Martinez，隨後Alcides Escobar追加一記強迫取分，為球隊保險起見爭取到領先空間。這分保險分至關重要，因為Alex Liddi在9局下擊出陽春全壘打將差距縮小至1分，但最終委內瑞拉仍守住勝果。本場關鍵戰役的先發投手對決備受矚目，委內瑞拉預計將派出凱德·蒙特羅掛帥主投。這位效力於底特律老虎隊的年輕右投在2024年大聯盟賽季大放異彩，不僅成功站穩大聯盟舞台，更曾以未滿100球的精簡用球數締造完投完封勝的頂級表現。蒙特羅在本屆賽事中延續其穩健狀態，憑藉犀利的球路與優異的控球能力，成為委內瑞拉先發輪值中極具壓制力的重要基石。另一方面，義大利則交由經驗豐富的老將麥可·洛倫岑迎戰。擁有十多年大聯盟資歷的洛倫岑生涯屢創佳績，他不僅曾在2023年入選全明星賽，更在同年效力費城費城人隊期間投出無安打比賽的歷史性壯舉。本屆賽事披上義大利戰袍的洛倫岑，充分展現出他的老道經驗與出色的危機處理能力，在先發投手丘上為義大利軍團提供最安定的軍心力量。南美強權委內瑞拉在D組預賽最後一戰，於邁阿密龍帝霸公園球場（loanDepot Park）與多明尼加展開巔峰對決，最終惜敗給多明尼加、以小組第二之姿挺進複賽。委內瑞拉此戰將以「客隊」身分出擊，目標是擊敗衛冕軍日本代表隊，力拚繼2009年以來、睽違17年重返經典賽四強。委內瑞拉打線目前正處於巔峰狀態，其中最讓對手忌憚的莫過於兩屆大聯盟打擊王阿萊斯（Luis Arraez）。阿萊斯在預賽階段手感發燙，14個打數敲出7支安打，其中包括4支二壘安打與2發全壘打，打擊率高達5成。此外，超級球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）也展現其強大的上壘與壘間破壞力，目前已在本屆賽事中跑回8分，高居所有選手之冠。面對由山本由伸領軍的日本隊投手群，這組由阿萊斯負責推進、阿庫尼亞展現速度與火力的進攻組合，將是委內瑞拉能否勝出的關鍵。José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo SanchezSalvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）本屆世界棒球經典賽（WBC）義大利代表隊在預賽展現驚人的「義式力量」，接連擊敗巴西、英國、地主美國以及墨西哥，以4勝0敗的完美戰績強勢奪下分組第一，這也是義大利參加經典賽以來，首度以不敗之姿在小組賽突圍。除了勝場紀錄亮眼，義大利隊的火力更是震撼全場。截至目前為止，全隊已狂轟12發全壘打，距離2009年由墨西哥隊創下的單屆賽事紀錄14轟僅差2支。其中，明星強打帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）在預賽收官戰對決墨西哥時，演出單場「三響砲」的史詩級表現，成為球隊晉級的最大功臣。隨著重砲接連炸裂，義大利隊休息區也出現了獨特的文化景觀。球員們在開轟後紛紛以慶祝用的「濃縮咖啡」歡呼，這股兼具幽默與強悍實力的旋風，已讓義大利隊成為本屆經典賽最受矚目的焦點之一。Aaron Nola（費城費城人）、Sam Aldegheri（洛杉磯天使）、Dan Altavilla（明尼蘇達雙城）、Matt Festa（克利夫蘭守護者）、Gordon Graceffo（聖路易紅雀）、Alek Jacob（聖地牙哥教士）、Joe La Sorsa（匹茲堡海盜）、Michael Lorenzen（科羅拉多落磯）、Ron Marinaccio（聖地牙哥教士）、Kyle Nicolas（匹茲堡海盜）、Greg Weissert（波士頓紅襪）、Dylan DeLucia、Alessandro Ercolani、Adam Ottavino、Gabriele QuattriniKyle Teel（芝加哥白襪）、Alberto MineoVinnie Pasquantino（堪薩斯市皇家）、Zach Dezenzo（休士頓太空人）、Miles Mastrobuoni（西雅圖水手）、Thomas Saggese（聖路易紅雀）、Sam Antonacci、Jon Berti、Andrew Fischer、Giaconino Lasaracina、右投右打Jac Caglianone（堪薩斯市皇家）、Dominic Canzone（西雅圖水手）、Jakob Marsee（邁阿密馬林魚）、Nick Morabito、Dante Nori自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心在經過慘烈的廝殺之後，目前4強球隊為：多明尼加、委內瑞拉、義大利、美國。⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。▪️美國：4勝1敗▪️義大利5勝0敗▪️多明尼加：5勝0敗▪️委內瑞拉：4勝1敗