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▲此次考察行程重點聚焦在科技研發與產學合作。（圖／新竹市政府網站）

新竹市長高虹安今（16）日率領市府團隊與新竹市議會參訪團，啟程前往日本市政考察。高虹安表示，新竹市身為全球知名的科技城，長期與日本熊本、茨城、宮崎等縣市保持密切的市政與產業交流，此行目的是延續既有的國際友好基礎，透過實地拜會日本地方政府並簽署合作備忘錄，進一步深化城市外交，將國際先進的治理經驗轉化為新竹市未來發展的實質動力。此次考察行程重點聚焦在科技研發與產學合作，訪團將前往世界知名科學城筑波市以及擁有深厚學研能量的宮城縣仙台市，也會參訪東北大學及產業技術綜合中心，期盼借鏡日本在人才培育與產學鏈結的成功模式，讓新竹科技產業能持續與國際接軌。同時，為提升新竹市的城市環境與公共建設，訪團也將實地考察東京「麻布台之丘」與「赤坂方舟之丘」等指標性都市再生案例，作為新竹舊城區活化與城市空間轉型的重要參考。除了產業與都市更新外，訪團也將參訪東京巨蛋、teamLab數位美術館、仙台媒體中心及日本科學未來館等科教與藝文場館，藉此思考新竹在運動、文化建築及科學教育環境上的創新方向。新竹市政府城銷處表示，透過此次考察汲取日本在公共建設與科技治理的經驗，為新竹注入更多創新能量，朝安居科技城的城市願景邁進。