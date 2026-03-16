中央氣象署預報員林定宜表示，周二、周三（3月17日至3月18日）各地晴到多雲，不過日夜溫差達15度。周四（3月19日）鋒面接近北部海面，北部、東半部降雨機率增加；周五至周日（3月20日至3月22日）鋒面影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，周六（3月21日）東北季風南下，北台灣氣溫略降。
明天天氣還是晴天 周四鋒面開始接近
林定宜指出，周二、周三高壓影響，台灣各地天氣穩定，普遍晴到多雲可見陽光，白天都有25至29度，高雄、屏東上看30度，不過早晚有「輻射冷卻」影響，中部以北、宜蘭低溫14至17度，南台灣、花東18至19度，要留意15度左右的溫差，穿搭上要特別小心。
林定宜提及，周四有一波鋒面來到台灣北部海面，大台北、東半部、恆春會開始出現有局部短暫雨，午後山區也有零星短暫雨，其它地區天氣以多雲到晴為主；台灣各地低溫16至20度，白天高溫在北部、東半部24至26度，中南部28至29度。
周五鋒面抵達 周六東北季風南下
周五鋒面正式影響台灣，預估一直到周日，桃園以北、東半部整天都有不定時局部短暫雨，但鋒面結構並不完整，雨勢不會嚴重影響外出，仍適合掃墓、出遊；下周一迎風面基隆北海岸、東半部持續有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
林定宜也提及，周六有東北季風南下，各地早晚低溫變化不大，但北台灣、東半部高溫會降到23至26度，中南部仍有26至28度；周日東北季風就會減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍較涼。
資料來源：中央氣象署
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林定宜指出，周二、周三高壓影響，台灣各地天氣穩定，普遍晴到多雲可見陽光，白天都有25至29度，高雄、屏東上看30度，不過早晚有「輻射冷卻」影響，中部以北、宜蘭低溫14至17度，南台灣、花東18至19度，要留意15度左右的溫差，穿搭上要特別小心。
林定宜提及，周四有一波鋒面來到台灣北部海面，大台北、東半部、恆春會開始出現有局部短暫雨，午後山區也有零星短暫雨，其它地區天氣以多雲到晴為主；台灣各地低溫16至20度，白天高溫在北部、東半部24至26度，中南部28至29度。
周五鋒面正式影響台灣，預估一直到周日，桃園以北、東半部整天都有不定時局部短暫雨，但鋒面結構並不完整，雨勢不會嚴重影響外出，仍適合掃墓、出遊；下周一迎風面基隆北海岸、東半部持續有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
林定宜也提及，周六有東北季風南下，各地早晚低溫變化不大，但北台灣、東半部高溫會降到23至26度，中南部仍有26至28度；周日東北季風就會減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍較涼。