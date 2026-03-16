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民進黨立委王世堅今（16）日在財政委員會針對國家經濟數據質詢，直言主計總處上修經濟成長率至7.71％雖創歷史新高，但數字背後卻隱藏「產業失衡」與「民生無感」的嚴重憂慮。王世堅指出，台灣高科技業產值雖佔GDP超過15％，卻僅聘用約6.5％的勞工，反觀橡膠、塑膠、基本金屬等傳統產業陷入衰退，而同樣產值的傳統產業能支撐的家庭生計遠多於電子業，這種結構失衡導致台灣GDP雖超越日韓，平均薪資卻落後，甚至青少年失業率已達整體失業率的3.5倍。基層民眾最關心的物價與居住問題，王世堅砲轟主計總處對「房租租金指數」的調查樣本數少得可憐，民間樣本竟然僅有1480份，對比台北市政府單季採樣就有約5000份，中央機關顯然便宜行事。他質疑，主計長雖稱有納入3萬份社宅資料，但社宅租金根本無法代表民間真實行情，由於房租佔CPI權重超過15％，若取樣失真將導致物價指數低估，這種數據不僅是自欺欺人，更會讓深陷高房租之苦的民眾感到寒心。王世堅強烈要求，政府不應沉溺於數據表象，必須正視基層真實生活壓力。他呼籲主計長應在行政院會中積極督促經濟部與國發會協助傳統產業升級，並要求財政部針對傳產與農林漁牧業給予實質稅務優惠。同時，主計總處應落實跨部會合作，參考內政部多達71萬份的統計資料，將房租取樣做實、做準，才能制定出貼近民意且惠民的政策。