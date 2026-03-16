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▲姚晨與曹郁發布聯合聲明，宣布離婚多年的消息。（圖／微博@姚晨）

中國女星姚晨與攝影師丈夫曹郁在2012年結婚，並育有一子一女。不料夫妻倆今（16）日竟無預警在微博發布聯合聲明，正式宣布離婚。聲明中坦承，兩人其實早在多年前就已經協議結束婚姻關係，當時為了保護年幼的孩子，並給予安靜的成長空間，才選擇隱瞞消息、不對外公開。姚晨與曹郁在今日發布聯合聲明，正式宣布離婚消息，「多年前，我們結束了婚姻關係，考慮到當時孩子年幼，未對外公布」。聲明中也提到兩人未來仍會是家人般的朋友，「繼續守護我們的孩子，依然會在工作上攜手併肩」，繼續在共同創立的藝術電影公司中合作。姚晨還感性寫下：「山水一程，三生有幸。緣來緣去，皆是歡喜」，看起來是在和平協議下分手。事實上，這並非姚晨的第一段婚姻，她與第一任丈夫凌瀟肅曾有長達7年的婚姻，兩人原是北京電影學院表演系同班同學，大二開始交往後，2004年一畢業就結婚。不料這段從學生時期的青澀愛戀，最終還是破局。兩人在2011年不歡而散，甚至爆出凌瀟婚內出軌唐一菲，引發外界撻伐。但在2014年又爆出其實出軌的是姚晨，多種不同爆料讓外界霧裡看花。姚晨第二任丈夫曹郁是中國演藝圈著名的攝影師，他過去曾牽涉一段台灣的國安爭議事件。2013年，台灣導演鈕承澤在籌拍電影《軍中樂園》時，安排身為陸籍的曹郁冒用身分，違法進入高雄左營海軍軍港與軍艦勘景。此事在當時引發軒然大波，最終導致鈕承澤遭法院判刑，而曹郁也因涉案被限制1至3年內不得入境台灣。姚晨是實力派女演員，早年因《武林外傳》中的「郭芙蓉」一角紅遍大江南北，口頭禪「排山倒海」還直接成為經典，之後更以《潛伏》及《都挺好》等熱門戲劇奠定一線女星地位。除了紮實演技外，姚晨更曾因強大的社群影響力被譽為「微博女王」。