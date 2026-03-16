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▲對於雙方簽訂台英ETP，企業們認為這是最具有潛力的貿易協定，高於台星FTA、台紐FTA及ECFA。（圖／取自「台英商務關係調查」）

英國在台辦事處今（16）日發布「台英商務關係調查」（UK‑Taiwan Business Survey），今年首度納入台灣企業觀點，在台灣的英國企業對於兩岸局勢穩定表達關切；而台灣企業認為，台灣政府2023年與英國政府所簽署「貿易夥伴關係」（ETP）是最具有潛力的貿易協定，但同時也有40%的英國企業不清楚台英ETP對自身幫助。英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley‑Jones）致詞表示，作為英國國家代表，英國政府第一主要目標是經濟增長，台英貿易持續蓬勃發展，英國政府也持續聽到企業反映，努力爭取到台英ETP、能源佈局及雙邊人才發展，認為未來雙方會有更多合作。▲值得一提的是，英國企業過去連年關心「能源穩定」，但在去年被「兩岸關係」取代，「能源穩定」反倒跌至最關心的第三名，更是首度在榜上看到「雙語環境」。（圖／取自「台英商務關係調查」）據調查，這次調查收到105個企業回覆，其中有63是英國企業、42家是台灣企業。80%的英國企業對於現在在台灣表現滿意，64%預計2026年將會出現獲利增長，35%預估會持續投資。但也有近6成企業反映，經營情況比 1 年前更具挑戰，原因包括官僚組織僵化、本土保護主義、極端地緣政治壓力等。他們指出，台灣半導體發展滾燙，但是好表現並不普及，像是零售經濟持平，或是出現衰退。另外，有73%英國企業也指出，企業並未因為兩岸關係緊張，出現太大紛擾，但兩岸緊張讓他們更小心配置資源；針對其他外部影響，英國企業認為關稅影響有限，但是新台幣匯率、國內政治僵局對於經營狀況增添變數。值得一提的是，英國企業過去連年關心「能源穩定」，但在去年被「兩岸關係」取代，「能源穩定」反倒跌至最關心的第三名，更是首度在榜上看到「雙語環境」。而在台灣企業方面，他們認為英國是繼日本以外，最具有潛力的貿易夥伴，而美國僅高於中國。對於雙方簽訂台英ETP，企業們認為這是最具有潛力的貿易協定，高於台星FTA、台紐FTA及ECFA；但矛盾的是，有4成英國企業不清楚台英ETP對自身經營有甚麼幫助，3成認為可以加強與台灣企業及政府溝通管道。