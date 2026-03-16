張凌赫在古裝劇《逐玉》中飾演落難侯爺「謝征」，因重傷被殺豬女樊長玉（田曦薇 飾）救起。最新劇情中，張凌赫重回軍營，田曦薇以為他是被徵召入伍，一直擔心他戰死，到軍營裡千里尋夫，在第28集預告中，張凌赫靠在田曦薇的肩上，撒嬌對她喊，「說妳喜歡我」，田曦薇不發一語，直接往他嘴上親，甜到劇迷狂尖叫！
張凌赫撒嬌 田曦薇霸氣獻吻
《逐玉》最新預告中，張凌赫靠在田曦薇的肩膀上撒嬌，接著抬起頭看了一下田曦薇，「那妳說，妳喜歡我，說啊。」田曦薇什麼話都沒講，直接往他嘴上一親，短短10秒的預告就受到討論，許多劇迷嗨翻，「天啊太甜了」、「張凌赫真的不要太帥」、「有這麼帥的老公我也可以養」。
張凌赫飾演的落難侯爺，因重傷被田曦薇救起，一直隱藏自己的身分，為了幫田曦薇保住宅子假入贅，沒想到兩人都動了真情，直到張凌赫不得不回去軍營時，兩人吵了一架。
田曦薇以為張凌赫被抓去從軍，擔心他戰死，一路追到「武安侯」的軍隊中，一路上困難重重，兩人再次重逢時，田曦薇見到受傷的張凌赫，哭得一把鼻涕一把眼淚，對他說，「你別從軍了，我可以殺豬養你。」張凌赫在《逐玉》中雖武功高強，但一直在受傷、躺床，光靠一張帥臉就迷暈一票粉絲。
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《逐玉》最新預告中，張凌赫靠在田曦薇的肩膀上撒嬌，接著抬起頭看了一下田曦薇，「那妳說，妳喜歡我，說啊。」田曦薇什麼話都沒講，直接往他嘴上一親，短短10秒的預告就受到討論，許多劇迷嗨翻，「天啊太甜了」、「張凌赫真的不要太帥」、「有這麼帥的老公我也可以養」。
張凌赫飾演的落難侯爺，因重傷被田曦薇救起，一直隱藏自己的身分，為了幫田曦薇保住宅子假入贅，沒想到兩人都動了真情，直到張凌赫不得不回去軍營時，兩人吵了一架。
田曦薇以為張凌赫被抓去從軍，擔心他戰死，一路追到「武安侯」的軍隊中，一路上困難重重，兩人再次重逢時，田曦薇見到受傷的張凌赫，哭得一把鼻涕一把眼淚，對他說，「你別從軍了，我可以殺豬養你。」張凌赫在《逐玉》中雖武功高強，但一直在受傷、躺床，光靠一張帥臉就迷暈一票粉絲。