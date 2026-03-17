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▲梁朝偉生平獲獎無數，被譽為當代最會演戲的演員之一。（圖／梁朝偉IG＠tonyleung_official）

▲梁朝偉2021年才在《尚氣與十環傳奇》中突破心中的坎，挑戰「文武」一角，首次以父親角色亮相大銀幕。（圖／迪士尼提供）

影壇巨星梁朝偉戲齡逾40年，經典代表作無數，不過回望他過去的作品，不難發現這位傳奇影帝幾乎從來沒有接演過父親的角色，背後原因與他破碎的原生家庭有關，梁朝偉的生父好賭，甚至拋家棄子，讓當年7歲的他心裡留下傷疤，即變數十年過去，依舊不太願意觸碰，也造就他孤僻、社群恐懼的性格，一直到59歲那年才跨過心中的坎，首度接下人父角色。梁朝偉曾經多次在訪談中坦言，婉拒演父親角色的主因，源自對於生父的一種抗拒，「有人找過我演一個失敗的父親，但我拒絕了，因為我不想被提醒我父親是如何對待我的。」他7歲那年，父親因為好賭成性且經常不告而別，最終澈底拋棄家庭，讓他幼小的心靈留下巨大的陰影，對梁朝偉而言，父親是一個「失敗、不負責任且充滿痛苦」的代名詞。「我不想在銀幕上模擬那個曾經傷害我至深的角色」，假如要梁朝偉演出父親角色，即便只是演戲，那將會強迫他重新面對兒時躲在棉被裡哭泣、恐懼父母吵架的冰冷記憶，而這種家庭創傷不僅影響他的選角，也無形形塑他恐懼人群、生性敏感的個性。梁朝偉表示，童年時期父親的消失讓他學會獨處，也讓他變得極度壓抑，「父親離開我之後，我不知道如何與人相處，當你還是個孩子時，每個人都在聊他們的父親、他們的家庭，說著他們有多幸福、父親有多偉大，我從那時起就不再與人交流了！」20歲加入TVB演員訓練班，梁朝偉才透過表演找到釋放情緒的出口，「我選擇演戲，是因為演戲可以宣洩我平時不敢表達的情緒。」他表示，自己找到一種可以表達自我的方式，能夠在不認識的人面前哭、笑，放下所有情緒而不會覺得害羞。直到2021年，梁朝偉才終於在漫威電影《尚氣與十環傳奇》中突破心中的坎，挑戰「文武」一角，首次以父親角色亮相大銀幕，他透露，之所以願意接演，除了導演的直率，主要是從劇本中看見文武作為一個「失敗父親」的悲劇性與深度，即有挑戰性。「我無法想像現實世界中有人擁有超能力，但我可以想像類似他這樣失敗的父親」，梁朝偉說，最終構成文武這個人的不是邪惡的內心，而是對兒子尚氣的愛，「他是一位糟糕的父親，但同時也是一位深愛家人的人，我認為他是不懂得如何愛自己而摧毀家庭。」演出該角色也被視為梁朝偉與過去的自己和解、正視並釋放對生父的複雜情感。