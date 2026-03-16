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中東局勢牽動全球經濟局勢，暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）近日示警，美國已經進入新的大蕭條，但他也指出，市場崩潰時要找出資金流向，自己正增加石油、白銀、黃金，以及比特幣和以太幣的投資。羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）13日在社群發文，市場壓力正在浮現，私人信貸市場因投資人持續撤出資金，開始出現恐慌情緒，許多知名的銀行或金融機構也都陷入困難，甚至經濟學家、金融分析師兼暢銷書《貨幣戰爭》作者瑞卡茲（Jim Rickards）也認為，美國已經進入新的大蕭條。「你打算怎麼做？」羅伯特．清崎指出，如果有持續追蹤他的X帳號、Podcast、書籍與遊戲，就會知道他的目標是在經濟動盪時變得更富有，而非變成更窮的受害者，他也分享，自己的做法就是持續加碼投資石油、白銀、黃金、比特幣與以太幣。清崎解釋，永遠要記住「銀行擠兌黃金法則」，強調市場崩潰時，資金並不會憑空消失，而是會流向其他市場或資產，「你要做的事情，就是找出那些從銀行、企業或工作中流出的資金，究竟流向哪些地方」。清崎也說，可能會有人質疑「真的有那麼簡單嗎？」但只要知道該與誰交流、傾聽誰的觀點，「聰明的錢正在變得更富有，而愚蠢的錢則在四處亂竄」。清崎直言，現在不是當無頭蒼蠅的時候，經濟繁榮時，聰明的錢會變得更富有，經濟崩潰的時候同樣也是。羅伯特．清崎在另一篇貼文中也提到，「在經濟崩潰時，現金並非垃圾」，股神巴菲特（Warren Buffett）賣掉股票和債券，換成數百億美元的現金，是因為是為了在崩潰後、資產大打折扣時，能夠買入那些無價的資產。清崎也直言，如果在經濟崩潰期間對現金沒有計畫，「最聰明的做法，可能就是什麼都不做」。清崎説，他自己動用數百萬美元的現金，購買了更多的石油、黃金、白銀和比特幣。因為他有信心在巨大經濟崩潰後，黃金、白銀和比特幣的價格將會上漲，且有信心只要伊朗繼續在荷姆茲海峽攻擊油輪，德州油井產出的石油價格就會持續上漲。但他也知道自己也可能是錯的，不過若他錯了，仍然有來自房地產和企業的現金流。