蘋果於今（16）日宣布推出全新一代耳罩式耳機 AirPods Max 2。搭載H2晶片，主動式降噪效果大幅提升，更一口氣加入多項智慧音訊功能與互動操作。新款 AirPods Max 2售價和上一代相同，都為17990元，同樣有午夜色、星光色、橙色、紫色和藍色等五種配色，台灣目前尚未公布上市日期。整理AirPods Max 2升級亮點一次看。
1.降噪能力大增 1.5 倍
歸功於 H2 晶片與新的運算音訊演算法，AirPods Max 2 的主動式降噪效果最高可達前一代的 1.5 倍，能更有效隔絕飛機引擎或通勤列車的噪音。
2.支援 USB-C 無損音訊
接上隨附的 USB-C 連接線後，AirPods Max 2 首度支援 24 位元、48 kHz 的無損音訊，讓發燒友在音樂、電影和遊戲中享受最高品質的音訊體驗。
3.AI 助攻「即時翻譯」
由 Apple Intelligence 驅動的全新「即時翻譯」功能，能協助使用者在面對面的情境中，輕鬆進行跨語言溝通。
4.導入適應性音訊、對話感知
適應性音訊會根據環境自動調整主動式降噪和「通透模式」的程度。「對話感知」則會在使用者開始與附近的人交談時，自動降低內容音量並減少背景噪音。
5.加入語音隔離、個人化音量
通話時新增的「語音隔離」能優先呈現語音並阻隔環境噪音。此外，「個人化音量」會根據使用者長期的偏好，自動微調聆聽體驗。
6.Siri點頭、搖頭控制
最特別的全新 Siri Interactions 功能，讓使用者只需點頭表示「是」，或輕輕搖頭表示「否」，就能方便且有隱私地回應 Siri 的播報。
7.支援相機遙控器
AirPods Max 2 首度支援相機遙控功能，使用者只需按下耳機上的數位旋鈕，就能遙控 iPhone 或 iPad 上的相機進行拍照，或是開始與停止錄影。
8.錄音室等級錄音與遊戲低延遲
新款耳機支援錄音室品質音訊錄製功能，讓創作者能以更高品質和更自然的人聲質地錄製內容。玩家在「遊戲模式」下也能獲得更快的遊戲回應速度與更具臨場感的體驗。
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歸功於 H2 晶片與新的運算音訊演算法，AirPods Max 2 的主動式降噪效果最高可達前一代的 1.5 倍，能更有效隔絕飛機引擎或通勤列車的噪音。
2.支援 USB-C 無損音訊
接上隨附的 USB-C 連接線後，AirPods Max 2 首度支援 24 位元、48 kHz 的無損音訊，讓發燒友在音樂、電影和遊戲中享受最高品質的音訊體驗。
3.AI 助攻「即時翻譯」
由 Apple Intelligence 驅動的全新「即時翻譯」功能，能協助使用者在面對面的情境中，輕鬆進行跨語言溝通。
適應性音訊會根據環境自動調整主動式降噪和「通透模式」的程度。「對話感知」則會在使用者開始與附近的人交談時，自動降低內容音量並減少背景噪音。
5.加入語音隔離、個人化音量
通話時新增的「語音隔離」能優先呈現語音並阻隔環境噪音。此外，「個人化音量」會根據使用者長期的偏好，自動微調聆聽體驗。
6.Siri點頭、搖頭控制
最特別的全新 Siri Interactions 功能，讓使用者只需點頭表示「是」，或輕輕搖頭表示「否」，就能方便且有隱私地回應 Siri 的播報。
7.支援相機遙控器
AirPods Max 2 首度支援相機遙控功能，使用者只需按下耳機上的數位旋鈕，就能遙控 iPhone 或 iPad 上的相機進行拍照，或是開始與停止錄影。
8.錄音室等級錄音與遊戲低延遲
新款耳機支援錄音室品質音訊錄製功能，讓創作者能以更高品質和更自然的人聲質地錄製內容。玩家在「遊戲模式」下也能獲得更快的遊戲回應速度與更具臨場感的體驗。