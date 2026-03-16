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前國民黨發言人蕭敬嚴表態投入新北市議員初選，卻因過去在綠媒政論節目的言論引發黨內風波，國民黨「星火行動」課程今（16）日登場，擔任講師的立委徐巧芯與學員蕭敬嚴都現身。不過蕭敬嚴在活動現場顯得低調，坐在教室後排與徐巧芯保持距離。徐巧芯課後受訪直言，國民黨選民期待的是年輕世代能口徑一致、互相幫助，雖然年輕人有時較為叛逆，但「離經叛道也要有個尺度」，若連綠營主持人都有疑慮，顯然已逾越紅線。她更抨擊不應讓在前線戰鬥、忍受網軍攻擊的戰將感到不公，卻讓在旁扯後腿、賺取通告費的人平步青雲，強調重點在於是否展現真正戰力，而非事後不痛不癢的道歉。立委葉元之面對蕭敬嚴的道歉不以為然，他大酸國民黨「肚量很大」，長期在幫民進黨栽培人才，痛批蕭敬嚴罷免期間配合綠媒造謠抹黑、攻擊同志，如今卻說是「為黨好」沒拿捏好分寸，他怒嗆這種模式若成立，未來是否所有人都能先在黨內混位置，再到綠媒攻擊同志賺得滿滿，最後又回頭爭取提名。他希望考紀會秉公處理，不讓這種投機行為傷害國民黨的發展。蕭敬嚴受訪時重申，過去在政論節目的言論雖有思慮不周處，但也曾受過黨處分，對於葉元之的「背骨」指控虛心接受指教，去綠營節目是為了平衡輿論、說明黨的立場，過程中有不成熟之處未來會檢討精進。儘管他強調對黨的忠誠毋庸置疑，但在徐巧芯、葉元之等戰將表態「唯一不支持」的情形下，能否在黨內初選突圍有待觀察。