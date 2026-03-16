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立法院內政委員會今（16）日質詢過程衝突不斷，李貞秀在質詢內政部長劉世芳時多次未獲回應，被形容是「質詢空氣」。對此，民眾黨團主任陳智菡不僅現場上台救援，事後發文痛批，李貞秀質詢權遭到綠營沒收，這是對新住民的公然霸凌。陳智菡表示，會議由民進黨籍召委李柏毅主持，卻未維持議事中立，甚至多次限制質詢程序，導致李貞秀的提問未能完整進行。陳智菡表示，會議過程中以「李貞秀女士」稱呼立委，帶有羞辱意味，讓人感受到對新住民身分的不尊重。若在立法院這樣的民主殿堂都出現針對新住民的歧視與標籤，恐將對社會帶來不良示範。 陳智菡強調，台灣有許多新住民家庭在此生活、打拚，不應被政治操作或污名化，台灣民眾黨立院黨團將持續監督政府，並為立委的質詢權與新住民權益發聲，強調面對制度與民主被扭曲的情況「不會退讓，也不會沉默。」