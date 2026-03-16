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AI晶片巨頭輝達（Nvidia）GTC大會即將登場，執行長黃仁勳預計將介紹新一代AI晶片，以及行業大咖對AI產業的新願景。美股16日開盤走高，道瓊工業指數上漲381點，漲幅0.8%；標普500指數上漲0.8%；那斯達克指數上漲1%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲477.20點或1.02%，暫報47,035.67點；標普500指數上漲73.61點或1.11%，暫報6,705.80點；那斯達克指數上漲274.88點或1.24%，暫報22,380.24點；費城半導體指數上漲208.81點或2.73%，暫報7,855.45點。個股部分，輝達上漲3.87美元或2.14%，暫報184.12美元；台積電ADR上漲4.24美元或1.25%，暫報342.55美元。META上漲2.68%、蘋果上漲1%、Alphabet上漲0.88%、特斯拉上漲2.62%、甲骨文上漲0.83%、英特爾上漲4.9%、AMD上漲1.94%、微軟下跌0.09%。美國財經媒體CNBC報導，為期四天的輝達GTC大會將於美西時間16日正式開幕，市場期待能帶來正面影響。羅斯柴爾德旗下Redburn分析師Timm Schulze-Melander表示，輝達正積極佈局AI推理領域，試圖佔據主導地位。OpenClaw和NemoClaw標誌著輝達邁出了進軍消費級AI領域的第一步。META傳出計劃裁員超過20%，股價上漲超過2%；輝達在GTC大會召開前，股價也上漲超過2%。美國財政部長貝森特週一表示，美國允許伊朗油輪通過霍爾木茲海峽，此消息一出，油價應聲下跌。西德州原油價格下跌4.5%，至每桶94.27美元。布蘭特原油價格下跌2.2%，至每桶96.73美元。此外，《華爾街日報》引述官員的話報道稱，美國將很快宣布一個由多個國家組成的聯盟，為通過荷姆茲海峽的船隻提供護航，進一步抑制油價上漲。