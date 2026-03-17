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人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）的年度科技盛會「GTC大會」，將於美國時間16日登場，執行長黃仁勳發表專題演講。輝達與迪士尼合作研發的機器人，《冰雪奇緣》的雪寶也驚喜現身，與黃仁勳同台互動。輝達2025年GTC大會上，一隻小小的機器人登台與黃仁勳互動，當時輝達宣布正在與迪士尼、Google DeepMind合作研發Newton 開源框架，而為了將動畫角色「違反物理常規」的移動方式、身體結構，帶到傳統物理法則的現實世界，迪士尼幻想工程（WDI）團隊貢獻了模擬器Kamino，讓工程師在虛擬環境模擬並訓練這些動作。而在今年的GTC大會上，《冰雪奇緣》的人氣角色「雪寶」（Olaf）登場，引發現場驚呼。黃仁勳在專題演講的最後提到機器人產業，指出過去訓練機器人走路需要讓它在現實中摔倒幾萬次，但現在只要有足夠的算力，全球各地的開發者都能縮短物理AI數據差距，利用NVIDIA 的Cosmos世界模型，在虛擬世界生成數百萬小時的數據，包括Perita AI訓練手術助理機器人、Hexagon Robotics訓練人形機器人等。而最驚喜的就是與迪士尼合作的「雪寶」（Olaf）登場與觀眾打招呼，黃仁勳笑說，「你好嗎？我知道你的近況，因為我在你肚子裡放了一台電腦Jetson」，雪寶也回說「聽起來很棒」。黃仁勳接著向雪寶解釋，他是在Omniverse學會怎麼走路，並利用運行在NVIDIA Warp上的Newton Solver這是我們與迪士尼（Disney）共同開發的技術，「這讓你能夠適應現實的物理世界，這就是你這麼聰明的原因」。雪寶也回說，「我是個雪人」。黃仁勳轉向台下觀眾説，「你能想像嗎？這就是迪士尼樂園未來的模樣，所有機器人、所有角色都在園區內自由活動」。黃仁勳也跟雪寶開玩笑說，「我以為你會再高一點，說實話，我從沒見過這麼矮的雪人」，最後還請雪寶一起請出AI製作的收尾影片。