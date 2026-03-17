美國總統川普（Donald Trump）加大對盟友的施壓，要求它們幫助保障荷姆茲海峽的油輪航行安全，週一西德州中級（WTI）期油收盤回落5.28%，每桶報93.5美元，而布蘭特原油（Brent Crude）期貨雖每桶收報100.21美元，但油價整體略有下跌。投資人逢低進場，激勵美股反彈翻紅，主要指數皆收漲，道瓊工業指數揚升近400點。
綜合《CNBC》等外媒報導，美國正嘗試與多國組成護航聯盟，協助商船安全通過荷姆茲海峽，並向盟友施壓要求參與，還警告若盟友拒絕協助，北約恐將面臨「非常糟糕的未來」。
投資顧問公司Mercer Advisors的副總裁克拉考爾（David Krakauer）認為，市場確實覺得川普從長遠角度考慮了利益，覺得若情況開始惡化，川普也有能力結束這一切，所以儘管地緣政治局勢仍然緊張，股市拋售幅度漸趨溫和：「現在充滿不確定性，情況瞬息萬變，在戰爭迷霧中，你只能按兵不動。」
16日收盤，美股道瓊工業指數上漲387.94點或0.83%，報46946.41點；那斯達克指數上漲268.82點或1.22%，報22374.18點；標普500指數上漲67.19點或1.01%，報6699.38點；費城半導體指數上漲149.61點或1.96%，報7796.24點。
焦點個股方面，輝達（Nvidia）AI與加速運算大會（GTC）週一開始於美國加州聖荷西召開，當天收盤股價漲約1.6%，盤中一度最多飆升4.8%；亞馬遜漲近2%；Meta據報將裁20%員工，股價漲2.3%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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16日收盤，美股道瓊工業指數上漲387.94點或0.83%，報46946.41點；那斯達克指數上漲268.82點或1.22%，報22374.18點；標普500指數上漲67.19點或1.01%，報6699.38點；費城半導體指數上漲149.61點或1.96%，報7796.24點。
焦點個股方面，輝達（Nvidia）AI與加速運算大會（GTC）週一開始於美國加州聖荷西召開，當天收盤股價漲約1.6%，盤中一度最多飆升4.8%；亞馬遜漲近2%；Meta據報將裁20%員工，股價漲2.3%。
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