蒜頭正當季！每年3到4月是蒜頭的產季，根據「當季好蔬果」指出，本週大蒜－蒜頭的平均批發價來到每公斤68.3元，比去年最低價70.5元還低，許多種植蒜頭的蒜農也開始開放民眾預約購買，《NOWNEWS今日新聞》也一次整理蒜頭挑選方法、蒜頭可放1年以上保存法、蒜頭剝法，以及蒜頭發芽還能吃嗎？讓你一次了解蒜頭。
蒜頭營養價值
蒜頭的產季在每年3到4月，根據農業部指出，蒜頭（大蒜）是居家常見的調味佐料，也是全世界公認最接近藥品的健康蔬菜食品，蒜頭富含維生素C（蒜葉38mg／100g，蒜瓣7mg／100g)、碳水化合物（蒜葉9mg／100g，蒜瓣25mg／100g）及硫、磷、鐵等各種礦物質，蒜頭還含有特別的Allicin（蒜素），具有殺菌、抗菌作用，被譽為天然的抗生素。
蒜頭挑選法
新北市新莊第一公有零售市場菜販廖炯程曾在臉書粉專表示，挑選蒜頭的時候，要選擇外觀膜亮、肉白，蒜瓣硬的，如果是購買整顆的大蒜，要選蒜頭瓣數少的，最後蒜頭的肉越大越好，不過聞起來最好沒有很重的蒜味，有蒜味代表蒜頭的細胞壁已經破掉了，蒜素跑出來才會讓味道很重。
蒜頭保存法
雖然蒜頭產季只在3到4月，不過只要保存得好，一整年都可以吃到蒜頭！蒜農「黑蒜伯」表示，想要蒜頭保存時間久一點，「乾燥」是最重要的關鍵，曬乾之後的蒜頭不需要放在冰箱保存，也能保存一段時間，建議購買的時候可以詢問蒜頭是不是曬乾的蒜頭，如果是剛採收的「濕蒜頭」，通常需要1到1.5個月日曬，若是放在室內陰涼處，則需要2到3個月乾燥。乾燥過後的蒜頭可靠以下4種方式保存：
1、完整的整顆大蒜：可保存6個月以上
保有完整蒂頭、沒有剝皮、沒經過處理的整顆大蒜，只要乾燥後持續放在乾燥的陰涼處，通風、黑暗、接近室溫的地方，至少可保存6個月。完整的大蒜不建議放進冰箱保存，因為冰箱的溫度和濕度，可能會導致蒜頭發芽，影響蒜頭的味道和口感。有其他網友分享，把蒜頭曬乾後放在陽台通風處，只要不會淋到雨、再蓋上不透光的布，基本上可保存1年以上。
2、未剝皮的單瓣蒜頭：可保存3周到1年以上
沒有剝皮的單瓣蒜頭也必須放在乾燥、陰涼、通風、黑暗的地方，大約可保存3周左右。如果想放久一點，可以用密閉容器，在底部鋪上報紙、廚房紙巾等，再放進蒜瓣，可依報紙、蒜瓣、報紙、蒜瓣的順序一層一層疊起來，最後在密封起來，就能保存3周到1年以上，建議可用玻璃罐保存。如果想要把罐子拿去冷藏也可以。
3、已經剝皮的蒜頭：可保存1周
已經剝皮的蒜頭，蒜仁接觸到空氣新鮮程度就會快速降低，建議放到冰箱冷藏，最多只可以保存一周。建議沒有要料理就不要剝皮，未剝皮的狀態可以保存較長時間。
4、處理過的蒜頭：保存1到3天
蒜仁如果已經切成蒜末或蒜片，最好當天就使用完，最多也只能保存1天，若把蒜末浸泡在橄欖油裡，則可延長保存2到3天。或是可以用冰塊盒等分隔容器，把蒜末分裝在容器中，放進冷凍中，可保存6個月以上，每次要料理時，取一小格出來用就可以了，相當方便。在把蒜頭切末前，可以先剝皮並清洗乾淨，一定要用紙巾把多餘的水分吸乾，切蒜末時不要切得太細碎，以免出水太多。
蒜頭剝皮法
蒜頭的皮有時候很難剝除，還會弄的滿手蒜味，農糧署曾提供4種方法來剝除蒜皮。
1、拍扁法：用菜刀刀面或是肉槌把蒜頭拍扁，蒜皮就會分離。
2、微波加熱：可以先把蒜頭加熱7秒，蒜皮乾裂後，就能輕鬆取出蒜仁，但這樣蒜頭味道會有點變淡。
3、搖晃法：把蒜頭放進保鮮盒或是寶特瓶中搖晃，就能讓蒜皮因摩擦後掉落。
4、切斷法：直接把大蒜或蒜瓣切對半，就能輕鬆去皮，不過這樣蒜仁不會是完整的。
蒜頭發芽還能吃嗎？
農業部表示，大蒜發芽之後還是可以吃，其實發芽長大後的葉子，就是平常吃的青蒜，只是蒜頭發芽之後，會把養分供給葉片生長，蒜頭就會乾扁，失去風味。
資料來源：當季好蔬果、農業部、黑蒜伯、農糧署
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蒜頭的產季在每年3到4月，根據農業部指出，蒜頭（大蒜）是居家常見的調味佐料，也是全世界公認最接近藥品的健康蔬菜食品，蒜頭富含維生素C（蒜葉38mg／100g，蒜瓣7mg／100g)、碳水化合物（蒜葉9mg／100g，蒜瓣25mg／100g）及硫、磷、鐵等各種礦物質，蒜頭還含有特別的Allicin（蒜素），具有殺菌、抗菌作用，被譽為天然的抗生素。
新北市新莊第一公有零售市場菜販廖炯程曾在臉書粉專表示，挑選蒜頭的時候，要選擇外觀膜亮、肉白，蒜瓣硬的，如果是購買整顆的大蒜，要選蒜頭瓣數少的，最後蒜頭的肉越大越好，不過聞起來最好沒有很重的蒜味，有蒜味代表蒜頭的細胞壁已經破掉了，蒜素跑出來才會讓味道很重。
雖然蒜頭產季只在3到4月，不過只要保存得好，一整年都可以吃到蒜頭！蒜農「黑蒜伯」表示，想要蒜頭保存時間久一點，「乾燥」是最重要的關鍵，曬乾之後的蒜頭不需要放在冰箱保存，也能保存一段時間，建議購買的時候可以詢問蒜頭是不是曬乾的蒜頭，如果是剛採收的「濕蒜頭」，通常需要1到1.5個月日曬，若是放在室內陰涼處，則需要2到3個月乾燥。乾燥過後的蒜頭可靠以下4種方式保存：
1、完整的整顆大蒜：可保存6個月以上
保有完整蒂頭、沒有剝皮、沒經過處理的整顆大蒜，只要乾燥後持續放在乾燥的陰涼處，通風、黑暗、接近室溫的地方，至少可保存6個月。完整的大蒜不建議放進冰箱保存，因為冰箱的溫度和濕度，可能會導致蒜頭發芽，影響蒜頭的味道和口感。有其他網友分享，把蒜頭曬乾後放在陽台通風處，只要不會淋到雨、再蓋上不透光的布，基本上可保存1年以上。
沒有剝皮的單瓣蒜頭也必須放在乾燥、陰涼、通風、黑暗的地方，大約可保存3周左右。如果想放久一點，可以用密閉容器，在底部鋪上報紙、廚房紙巾等，再放進蒜瓣，可依報紙、蒜瓣、報紙、蒜瓣的順序一層一層疊起來，最後在密封起來，就能保存3周到1年以上，建議可用玻璃罐保存。如果想要把罐子拿去冷藏也可以。
3、已經剝皮的蒜頭：可保存1周
已經剝皮的蒜頭，蒜仁接觸到空氣新鮮程度就會快速降低，建議放到冰箱冷藏，最多只可以保存一周。建議沒有要料理就不要剝皮，未剝皮的狀態可以保存較長時間。
蒜仁如果已經切成蒜末或蒜片，最好當天就使用完，最多也只能保存1天，若把蒜末浸泡在橄欖油裡，則可延長保存2到3天。或是可以用冰塊盒等分隔容器，把蒜末分裝在容器中，放進冷凍中，可保存6個月以上，每次要料理時，取一小格出來用就可以了，相當方便。在把蒜頭切末前，可以先剝皮並清洗乾淨，一定要用紙巾把多餘的水分吸乾，切蒜末時不要切得太細碎，以免出水太多。
蒜頭的皮有時候很難剝除，還會弄的滿手蒜味，農糧署曾提供4種方法來剝除蒜皮。
1、拍扁法：用菜刀刀面或是肉槌把蒜頭拍扁，蒜皮就會分離。
2、微波加熱：可以先把蒜頭加熱7秒，蒜皮乾裂後，就能輕鬆取出蒜仁，但這樣蒜頭味道會有點變淡。
3、搖晃法：把蒜頭放進保鮮盒或是寶特瓶中搖晃，就能讓蒜皮因摩擦後掉落。
4、切斷法：直接把大蒜或蒜瓣切對半，就能輕鬆去皮，不過這樣蒜仁不會是完整的。
農業部表示，大蒜發芽之後還是可以吃，其實發芽長大後的葉子，就是平常吃的青蒜，只是蒜頭發芽之後，會把養分供給葉片生長，蒜頭就會乾扁，失去風味。