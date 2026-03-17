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伊朗空襲狂轟杜拜！百萬網紅爽住豪宅、洗高級桑拿：根本沒影響

▲英國籍網紅阿姆斯壯在杜拜頻遭空襲後，拍片透露自己生活如常，仍爽住豪宅享受泳池、三溫暖。（圖／翻攝自TikTok@itsmitchellarmstrong）

▲擁有百萬粉絲的網紅蘇迪強調杜拜依然平靜，且部分人離開後，當地交通反而變得順暢，詐騙份子似乎也減少不少。（圖／翻攝自TikTok@itsmitchellarmstrong）

杜拜機場才被無人機攻擊！台灣人受困機上3小時 女星被影響

▲杜拜國際機場（Dubai International Airport）昨日發生無人機攻擊事件，導致附近燃料儲存槽起火，一度暫時停止所有航班起降。（圖／美聯社／達志影像）

中東局勢近期持續升溫，美國與以色列空襲伊朗後，伊朗隨即對波斯灣地區展開報復性攻擊，阿拉伯聯合大公國杜拜也出現外籍居民與旅客撤離潮。不過，多名居住當地的網紅卻拍片表示生活未受影響，甚至嘲諷離開的人「像無頭蒼蠅」、「不懂感恩」，引發外界爭議。其中英國創作者阿姆斯壯（Mitchell Armstrong）宣稱仍在價值210萬美元豪宅內享受三溫暖，百萬粉絲網紅蘇迪（Soudi Al Nadak）也稱杜拜依舊平靜、安全，引起外界熱議。根據《紐約郵報》（New York Post）報導，居住在杜拜的英國籍網紅阿姆斯壯近日在TikTok上傳影片表示，自從伊朗展開空襲後，他的日常生活依然照常進行，每天仍在自己價值210萬美元（約新台幣6700多萬元）的高級公寓中使用三溫暖與蒸氣室，強調生活節奏完全沒有受到戰事影響。阿姆斯壯在影片中用帶有嘲諷意味的語氣談及那些選擇離開杜拜的人，聲稱真正有能力賺錢的富豪反而因為被困在當地而從戰事中獲得更多收益，「許多人像無頭蒼蠅一樣四處亂竄，好像世界末日要來了一樣，然而杜拜已連續四天什麼都沒發生，沒有飛彈、沒有爆炸聲，什麼都沒有。」不過就在他發布影片後不久，杜拜與阿聯其他地區隨即又攔截到伊朗發射的新一波飛彈攻擊。另一方面，擁有百萬粉絲的網紅蘇迪也在影片中表達相似看法，表示目前杜拜依然相當平靜，「那些想離開的人就讓他們離開吧，我覺得他們非常不知感恩」。蘇迪還提到，部分人離開後，當地交通反而變得順暢，詐騙份子似乎也減少不少。她更直言，許多人返回的母國未必比杜拜更安全，「我很慶幸自己仍生活在世界上最安全的國家之一，說真的，真的沒有比這裡更讓我感到安心的地方了」。不過，杜拜國際機場（Dubai International Airport）昨日發生無人機攻擊事件，導致附近燃料儲存槽起火，一度暫時停止所有航班起降，影響不少旅客。一名台灣網友就在Threads上發文表示，她原本搭乘阿聯酋航空EK367航班準備在杜拜轉機，但因事故必須改降落在阿勒馬克圖姆國際機場，全體乘客在機上等待超過3小時，她無奈表示：「出發前就在擔心轉機不順利。」台灣女星吳思顏（Ann）2016年與丈夫結婚後定居杜拜，並育有2名兒子。她昨日也在社群限時動態透露，原本當天清晨要帶孩子飛往義大利度過春假，但因機場突發狀況無法順利起飛，不知道能不能繼續旅程，「小朋友們都很失望，希望明天能夠起飛。」