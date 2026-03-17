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▲侯芳在本屆經典賽獲選CTAMAZE成員，更前進東京巨蛋在中華隊面對捷克隊賽前進行表演。（圖／記者葉政勳攝）

東京巨蛋同框 雙方親認「真的很像」

▲侯芳家中親戚不乏製作人、導演，但她沒有直接進演藝圈，仍透過選拔進入啦啦隊培養實力。（圖／翻攝自侯芳IG@5.59h）

理科背景反差萌 放棄工程師高薪

世界棒球經典賽熱潮席捲全台，TEAM TAIWAN前進東京巨蛋應援，場邊啦啦隊也成為焦點，其中來自統一獅的啦啦隊女孩侯芳，因外型神似韓國樂天巨人啦啦隊成員朴淡備，引發社群熱議，2人同為25歲撞臉程度驚人，甚至連侯芳的爸爸都看照片誤認，她也笑說：「真的太像了！」作為典型「理科女孩」的侯芳就讀雲林科技大學，畢業後放棄10萬高薪工程師工作，轉身投入啦啦隊爆紅。這次經典賽期間，台韓兩隊啦啦隊在東京巨蛋同場應援，賽前更安排合照交流，侯芳與朴淡備難得同框，也讓「撞臉話題」正式被本人認證，事實上2人先前就曾透過經紀公司安排見面，當時就讓不少粉絲驚呼「根本雙胞胎」，如今再度同台，更讓討論熱度飆升。根據《ETtoday星光雲》報導，外型甜美的侯芳，其實從小就與舞蹈結下不解之緣，她在7、8歲時開始學習國標舞，累積不少比賽經驗，高中加入熱舞社後接觸街舞，逐步拓展表演風格，雖然家族中有演藝圈背景，包括製作人黃宥驊與導演江豐宏，但她並未選擇直接進入娛樂圈，而是從啦啦隊選拔一步步累積實力。侯芳其實是標準「理科女孩」，畢業於雲林科技大學機械工程系，不少同學都進入科技大廠，月薪加獎金可觀，但她選擇追隨熱情投身啦啦隊領域，目前同時效力於統一獅與新竹攻城獅，職涯邁入第3年，她坦言：「能做自己喜歡的事情最重要，家人也很支持。」談到此次前往東京巨蛋應援的經驗，侯芳難掩激動，她表示踏入球場那一刻有種「此生無憾」的感覺，尤其台灣擊敗韓國那場比賽，看到球員落淚的畫面她在休息室也忍不住流淚，儘管應援過程十分辛苦，甚至喊到聲音沙啞，但現場齊聲高唱、團結應援的氛圍讓她深感驕傲，未來她也希望持續精進自己，挑戰模特兒與演藝發展。