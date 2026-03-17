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泰國曼谷近郊住宅區日前驚傳槍響，警方在公寓樓下圍捕涉毒嫌犯時爆發追逐與開槍場面，過程被民眾拍下並在網路上迅速流傳。事件發生在居民密集的生活區，引發當地民眾一度恐慌，也讓警方行動方式受到關注。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，這起事件發生於3月14日，地點位於暖武里府（Nonthaburi）曼通他尼（Muang Thong Thani）一棟公寓附近。當時警方正在執行毒品案件抓捕行動，一名嫌犯駕車試圖逃離，現場多名便衣警員隨即持槍攔截。目擊者表示，事發前公寓旁的一家餐廳外曾出現激烈爭吵，隨後多名便衣警察迅速包圍一輛轎車並拔槍射擊，場面相當緊張。周圍居民聽到槍聲後紛紛躲避，現場一度陷入混亂。根據目擊者拍攝的影片顯示，轎車駕駛一開始並未立即逃走，而是停在原地，似乎有反擊的意圖。之後車輛開始緩慢倒退，在多聲槍響中突然加速，試圖衝出警方包圍。影片中還可看到其他車輛一度擋住轎車去路，便衣警員持槍不斷逼近並持續開火，最終轎車仍成功突破封鎖駛離現場。影片結束前仍能清楚聽到多次槍聲，讓不少網友直呼場面宛如電影情節。警方初步調查指出，這起事件與毒品案件嫌犯的逮捕行動有關。雖然警方在毒品調查中常進行臥底與抓捕，但在人口密集的住宅區發生槍戰並不常見。最新消息指出，涉案駕駛已被警方逮捕，案件仍在進一步調查中，而曼通他尼（Muang Thong Thani）作為大曼谷地區（Greater Bangkok）大型住宅與商業區之一，此事件也再次引發社會對公共安全的關注。