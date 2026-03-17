股東紀念品話題超高，不少人都在期待上市櫃公司今年會端出什麼好料，尤其中鋼每年都備受討論，但公布時間通常都較晚，讓其他公司的股東紀念品有機會展露頭角先搶下熱門話題。除了大魯閣、王品近幾年股東紀念品爆紅外，今年包括虎航（6757）發放800元回饋金、星宇航空（2646）過去隱藏紅利1500元機票折扣碼，都被股民鎖定，尤其虎航買1股就能領，直接回本16倍，資訊公布沒多久，股東人數就暴漲，零股人數更暴增594%相當驚人。
台灣虎航首次發放股東會紀念品！800元回饋金太香「股東人數暴增」
繼去年「星宇航空」推出隱藏版紅利，回饋給股東1500元機票折扣碼之後，台灣虎航今年也首次跟上腳步，只要在3月25日以前買入1股（3月17日股價53.6元），就能夠領取800元的回饋金，且發放採用高科技化，民眾只要登入或註冊台灣虎航官方的tigerclub會員系統，並完成股東身分認證與帳號綁定，到時候系統就會自動發送800元回饋金到會員帳戶。
消息才剛公布沒多久，3月6日股東人數才3萬1060人，到了3月13日就已經暴增到8萬6998人，單週增加1.8倍；而零股人數從9155人暴增到6萬3555人，增幅594%更誇張，足見這個800元回饋金打到股民的心！旅遊達人「蓋瑞哥機票獵人」也推薦這個800元可以拿去買去回程的機上餐，可以吃到台灣味的美食餐點；也有人推薦拿來買行李託運服務，目前15公斤網上預購價為850元，價格相差不多。
星宇航空1500元機票折扣碼爆紅！收到股東會通知書注意看
然而今年星宇航空官方公告，股東會將在5月29日召開，因此最後買進日為3月25日，而且也明文提到「無發放實體紀念品」，但去年突發「隱藏版紅利」1500元的機票折扣碼，讓星宇航空瞬間在社群話題度非常高，表示在股東會通知書上有專屬的QR Code可以領取，讓20多萬股民又驚又喜。
不過要注意的是，星宇航空去年發放的規則是針對持有1000股（1張）以上的股東所發放，如果你只買1股的零股族，是沒有辦法收到股東會通知書的，就更不可能有機會領到這個隱藏版紅利囉！如果你現在持有星宇航空股票1張以上的股東，今年也要特別留意通知書上的說明哦！
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繼去年「星宇航空」推出隱藏版紅利，回饋給股東1500元機票折扣碼之後，台灣虎航今年也首次跟上腳步，只要在3月25日以前買入1股（3月17日股價53.6元），就能夠領取800元的回饋金，且發放採用高科技化，民眾只要登入或註冊台灣虎航官方的tigerclub會員系統，並完成股東身分認證與帳號綁定，到時候系統就會自動發送800元回饋金到會員帳戶。
消息才剛公布沒多久，3月6日股東人數才3萬1060人，到了3月13日就已經暴增到8萬6998人，單週增加1.8倍；而零股人數從9155人暴增到6萬3555人，增幅594%更誇張，足見這個800元回饋金打到股民的心！旅遊達人「蓋瑞哥機票獵人」也推薦這個800元可以拿去買去回程的機上餐，可以吃到台灣味的美食餐點；也有人推薦拿來買行李託運服務，目前15公斤網上預購價為850元，價格相差不多。
然而今年星宇航空官方公告，股東會將在5月29日召開，因此最後買進日為3月25日，而且也明文提到「無發放實體紀念品」，但去年突發「隱藏版紅利」1500元的機票折扣碼，讓星宇航空瞬間在社群話題度非常高，表示在股東會通知書上有專屬的QR Code可以領取，讓20多萬股民又驚又喜。
不過要注意的是，星宇航空去年發放的規則是針對持有1000股（1張）以上的股東所發放，如果你只買1股的零股族，是沒有辦法收到股東會通知書的，就更不可能有機會領到這個隱藏版紅利囉！如果你現在持有星宇航空股票1張以上的股東，今年也要特別留意通知書上的說明哦！