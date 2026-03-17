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台灣虎航首次發放股東會紀念品！800元回饋金太香「股東人數暴增」

只要在3月25日以前買入1股（3月17日股價53.6元），就能夠領取800元的回饋金

3月6日股東人數才3萬1060人，到了3月13日就已經暴增到8萬6998人，單週增加1.8倍；而零股人數從9155人暴增到6萬3555人，增幅594%更誇張

▲台灣虎航今年首推發放給股東800元回饋金，且零股都能領，讓股東人數瞬間大暴增。（圖／台灣虎航提供）

星宇航空1500元機票折扣碼爆紅！收到股東會通知書注意看

股東會將在5月29日召開，因此最後買進日為3月25日

星宇航空去年發放的規則是針對持有1000股（1張）以上的股東所發放，如果你只買1股的零股族，是沒有辦法收到股東會通知書的