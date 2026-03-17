藝人篠崎泫與知名實況主Toyz（劉偉健）愛得低調穩定，目前男方仍因販毒案服刑中，女方持續闖蕩演藝圈，怎料今（17）日被爆入住「果貿吳媽家」第二代吳書成在日本的私人住所，篠崎泫立即澄清旅遊住宿並非對方家，破除2人緋聞，不禁讓人回想起，今年1月篠崎泫與Toyz傳出祕婚消息，女方曾堅定不當相夫教子的女人，「不要想像我跟你結婚之後會在家顧小孩，我要出去工作，你在家顧小孩。」
篠崎泫命令Toyz：你在家顧小孩！打死不要相夫教子
篠崎泫在《談星私廚》中談論感情及價值觀，坦言自己成長環境相較複雜，對於「組成家庭」多少仍帶著恐懼感，尤其傳統眼光認為女方該要成就男方，維繫家中和諧，篠崎泫大嘆：「不可能！我絕對不是那種相夫教子的女人，我都會先跟我另一半講，不要想像我跟你結婚之後會在家顧小孩，我要出去工作，你在家顧小孩。」相當專注自我發展。
事實上，今年1月篠崎泫與Toyz爆出祕婚消息，報導中指出Toyz於台中監獄服刑期間，已與篠崎泫結婚，雖然台中監獄方面當時不願證實，但有相關人士透露，2人確實在戶政人員協助下登記，僅進行簡單儀式，備受外界關注，不過，事後篠崎泫透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示，「之後有好消息會跟大家說！」未承認也未否認引發揣測。
回顧篠崎泫與爆料對象吳書成的消息始末，男方是高雄知名品牌「果貿吳媽家」第二代，該品牌起源於眷村水餃店，後透過電商成功轉型為高營收網路品牌，近年他將事業拓展至日本，在越後湯澤經營滑雪裝備店，主打華語客群，並擁有當地不動產與旅宿資源，在當地台灣社群中頗具知名度。
值得注意的是，篠崎泫近期才被爆出與Toyz在獄中登記結婚，消息一出掀起不少討論，Toyz因案服刑中，若未來未取得台灣身分，恐面臨出獄後被遣返的情況，因此這段婚姻被外界解讀帶有現實考量，在此前提下，篠崎泫駁斥與吳書成關係，更並未承認與Toyz結婚，未來動向一切都很難說。
🔺資料來源－
《談星私廚》YouTube
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篠崎泫在《談星私廚》中談論感情及價值觀，坦言自己成長環境相較複雜，對於「組成家庭」多少仍帶著恐懼感，尤其傳統眼光認為女方該要成就男方，維繫家中和諧，篠崎泫大嘆：「不可能！我絕對不是那種相夫教子的女人，我都會先跟我另一半講，不要想像我跟你結婚之後會在家顧小孩，我要出去工作，你在家顧小孩。」相當專注自我發展。
事實上，今年1月篠崎泫與Toyz爆出祕婚消息，報導中指出Toyz於台中監獄服刑期間，已與篠崎泫結婚，雖然台中監獄方面當時不願證實，但有相關人士透露，2人確實在戶政人員協助下登記，僅進行簡單儀式，備受外界關注，不過，事後篠崎泫透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示，「之後有好消息會跟大家說！」未承認也未否認引發揣測。
值得注意的是，篠崎泫近期才被爆出與Toyz在獄中登記結婚，消息一出掀起不少討論，Toyz因案服刑中，若未來未取得台灣身分，恐面臨出獄後被遣返的情況，因此這段婚姻被外界解讀帶有現實考量，在此前提下，篠崎泫駁斥與吳書成關係，更並未承認與Toyz結婚，未來動向一切都很難說。
🔺資料來源－
《談星私廚》YouTube